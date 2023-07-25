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單親爸被酒駕撞死！母出庭泣訴：我兒努力活著卻被撞死

李佳修酒駕撞死24歲王姓單親父親，訊後被依酒駕致死等罪起訴。王母遭台北地院傳喚出庭表示，無法原諒李佳修。（圖／警方提供）

▲李佳修酒駕撞死24歲王姓單親父親，訊後被依酒駕致死等罪起訴。（圖／警方提供）

圖文／CTWANT

男子李佳修2022年11月清晨，酒駕行經台北市忠孝西路地下道，撞死24歲王姓單親父親，訊後被依酒駕致死等罪起訴。台北地方法院24日首度針對此樁刑案開庭，並由國民法官參與審理。死者母親25日傳喚出庭表示，兒子生前患病「努力活著卻被酒駕撞死」，讓她悲痛萬分，因此無法原諒李佳修。

李佳修因在忠孝西路地下道無照飆車競速，追撞前方24歲王姓單親父親的車輛，造成王男的車輛翻覆，不幸喪命。李佳修當時看見到場警方，竟還數次嗆聲、攻擊未遂，被警方開槍擊中腿部才順利制伏，送醫酒測數值高達1.085，訊後被依酒駕致死等罪起訴。

針對此案，台北地院24日首次開庭，並由機抽選出的6名國民法官、4名備位國民法官、3名職業法官共組合議庭審理，28日宣判。李佳修雖然立刻認罪，供稱案發當晚喝了2支香檳，但強調自首可減刑。不過，國民法官看到李在酒後與友人面朝警方咆哮的錄像，無不面露嚴肅。

同時，檢察官也對李佳修的說詞頗有疑異，公布訊時筆錄，主張李佳修第一時間否認酒駕，且在車禍發生當下，主動報警的另有其人。不過，李的辯護律師當庭播出了另段畫面駁斥此一說法。

到了今（25）日再度開庭，王男母親指出，案發至今她的心情仍很沉重，「每天都要吃藥才能睡著。」不禁想到自己獨自拉拔3名子女長大，兒子的驟逝讓她頓失親人之餘，也使家庭經濟來源中斷，必須一邊照顧孫女一邊兼差，次子雖有工作但薪資不高，最小的女兒還因哥哥意外身亡，高中畢業之後就未升學，選擇外出補貼家用。

王母透露，意外身亡的兒子患有先天膽道閉鎖症，曾被醫師告知有一定風險活不到成年，因此兒子生前注重飲食，卻沒想到努力活著的下場，卻是被酒駕撞死，讓為人母的她傷心欲絕，實在無法原諒帶走兒子性命的李佳修。

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