她狂嘔吐+腹痛！檢查驚見大量肝吸蟲　醫曝原因：家人愛吃生魚片

▲女子經常胸、腹部疼痛，還伴隨著嘔吐。（圖／達志／示意圖）

文／CTWANT

大陸廣西省南寧市一名陸姓女子經常覺得胸腹部間歇性疼痛，還伴隨著嘔吐，到醫院就診後，體內竟有肝吸蟲，所幸經過治療後人已無大礙。

根據《南國早報》報導，58歲的陸女因胸腹部間歇性疼痛就醫，醫師檢查後發現，陸女的肝臟膽管嚴重擴張，應為膽道梗阻感染。後續醫師進行膽道引流術，引流過程中，可以清楚地看到留置引流管內有蟲子從陸女的體內陸續爬出，大小形狀跟瓜子基本一致。

▲女子身體內藏有「肝吸蟲」。（圖／翻攝自南國早報）

醫師說明，這些是肝吸蟲，正是它們造成了陸女的一系列不適症狀。經過進一步問診，醫師得知陸女的家人愛吃生魚片，雖然本人沒有吃，但家裡的砧板沒有區分生熟，推測應是交叉感染。

醫師表示，感染肝吸蟲後，輕者無臨床症狀，長時間重度感染後，大量蟲體可引起膽汁滯留、膽管炎、肝內結石等病症，若不及時干預，有進展成為肝纖維化、肝硬化甚至肝癌的風險。

至於如何預防肝吸蟲感染，報導指出，第一就是食物要徹底煮熟，第二養成良好習慣，切肉食和切水果、蔬菜的砧板、刀具需要分開，並且定期消毒。

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