大暑期間也要財運爆棚　12生肖「補財庫」秘訣曝光

▲塔羅牌老師艾菲爾透過五行分析，給12生肖的朋友在大暑期間補財庫的建議。（示意圖／ETtoday資料照）



記者隋昊志／綜合報導

時序進入二十四節氣中的大暑，也代表天氣進入最炎熱的時期。雖然天氣酷熱，卻也是「補財庫」的好時機，塔羅牌老師艾菲爾透過生肖五行分析，分享12生肖在大暑期間（7月23日到8月7日），各自補財庫的秘訣，吸引財神爺上門眷顧，讓正財運、偏財運都爆棚，荷包賺滿滿。

12生肖補財庫建議

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生肖鼠

五行屬水，財位在北方，可以擺放黑色或藍色的物件，如黑曜石、海藍寶石等，也可以擺放流水擺件或水晶球，增加水元素的氣場。多吃紅色食物，如紅豆、紅棗、紅蘿蔔等，增加熱情和活力，吸引正財和偏財。多與五行屬金的牛、雞相處，可以互相幫助和吸引財氣。

生肖牛

五行屬土，財位在東北方，可以擺放黃色或棕色的物件，如黃水晶、珊瑚等，也可以擺放銅器或石頭製品，增加土元素的穩定性。多穿白色或金色的衣服，增加威嚴和信心，吸引權力和貴人。多與五行屬水的鼠、豬相處，可以互相補足和增加財源。

生肖虎

五行屬木，財位在東方，可以擺放綠色或紫色的物件，如孔雀石、綠幽靈、紫黃晶等，也可以擺放木質擺件或鮮花，增加木元素的生長力。多聽音樂或唱歌，增加你的創意和開朗，吸引桃花和人緣。多與五行屬火的馬、羊相處，可以互相激勵和拓展財路。

生肖兔

五行屬木，財位在東南方，可以擺放綠色或紫色的物件，如翡翠、紫水晶等，也可以擺放盆栽或鮮花，增加木元素的生長力。多運動或出門走走，增加你的健康和運氣，吸引健康和旅運。多與五行屬火的馬、羊相處，可以互相激勵和拓展財路。

生肖龍

五行屬土，財位在西北方，可以擺放黃色或棕色的物件，如蜜蠟、琥珀等，也可以擺放陶瓷或木頭製品，增加土元素的穩定性。多閱讀或學習新知識，增加你的智慧和見識，吸引學業和事業。多與五行屬木的虎、兔相處，可以互相支持和創造財富。

生肖蛇

五行屬火，財位在南方，可以擺放紅色或粉色的物件，如石榴石、草莓晶等，也可以擺放陽性動物圖騰（例如龍、鳳凰、虎等）或香爐，增加火元素的活力。多冥想或放鬆心情，增加你的平靜和洞察，吸引靈性和智慧。多與五行屬土的龍、狗相處，可以互相信任和保護財產。

生肖馬

五行屬火，財位在南方，可以擺放紅色或粉色的物件，如紅寶石、紅髮晶、粉晶等，也可以擺放蠟燭或三角形、火焰形的藝術裝飾品，增加火元素的活力。多交朋友或參加聚會，增加你的社交和人氣，吸引合作和機會。多與五行屬土的龍、狗相處，可以互相信任和保護財產。

生肖羊

五行屬土，財位在西南方，可以擺放黃色或棕色的物件，如黃玉、茶晶等，也可以擺放岩石、貝殼或石雕像，增加土元素的穩定性。多做善事或捐贈物資，增加你的善心和福報，吸引財富和幸運。多與五行屬木的虎、兔相處，可以互相支持和創造財富。

生肖猴

五行屬金，財位在西方，可以擺放白色或金色的物件，如月光石、金鈦晶、黃金等，也可以擺放電子產品或金屬製品，增加金元素的清潔力。多玩遊戲或挑戰自己，增加你的樂趣和勇氣，吸引冒險和驚喜。多與五行屬水的鼠、豬相處，可以互相補足和增加財源。

生肖雞

五行屬金，財位在西方，可以擺放白色或金色的物件，如白水晶、黃碧璽等，也可以擺放鐘錶或黃銅製品，增加金元素的清潔力。多整理家務或規劃未來，增加你的秩序和目標，吸引成功和成就。多與五行屬水的鼠、豬相處，可以互相補足和增加財源。

生肖狗

五行屬土，財位在西北方，可以擺放黃色或棕色的物件，如黃虎眼石、琥珀等，也可以擺放瓷器或石頭製品，增加土元素的穩定性。多陪伴家人或寵物，增加你的溫暖和忠誠，吸引親情和友情。多與五行屬火的蛇、馬相處，可以互相信任和保護財產。

生肖豬

五行屬水，財位在北方，可以擺放黑色或藍色的物件，如黑鈦晶、天河石等，也可以擺放水族箱或水滴形狀的擺件、吊墜，增加水元素的氣場。多品嚐美食或享受生活，增加你的幸福和感恩，吸引快樂和滿足。多與五行屬金的猴、雞相處，可以互相幫助和吸引財氣。