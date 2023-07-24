南韓核電廠停止發電！2號機反應爐「異常故障」　輻射值維持正常

▲韓光核電廠位於南韓全羅南道靈光郡。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

位於南韓全羅南道靈光郡的「韓光核電廠」，是截至2020年全球第4大的核電廠，不過今（24）日卻傳出2號機組發生故障，導致發電自動中斷，廠方正在全力釐清導致故障的詳細原因，目前反應爐處於穩定狀態，尚未傳出輻射外洩。

根據《韓聯社》，韓光核電廠2號機組24日上午11時56分在進行特殊保護系統（SPS）測試時，突然發生異常信號，使得蒸氣產生器（SG）停止運作，進而導致2號機組反應爐發電跟著中斷，SPS為阻止連接韓國電力公社輸電線路產生過載現象的裝置。

韓光核電廠關係人士表示，「目前核子反應爐仍維持穩定狀態，且輻射也維持和平常一樣的水準，將會詳細調查故障原因，以求早日恢復正常運作、供電。」

南韓原子力安全委員會表示，已從韓國水力核電公司接獲報告，內容為因為蒸氣產生器水位變低、出現反應爐保護信號，才會導致反應爐自動停止運作。

南韓原安委正在試圖釐清事發原因，同時派遣韓國原子力安全技術員（KINS）前往當地調查，「直到目前為止，已確認韓光核電廠2號機組從外部測得的輻射外洩等數據為正常、尚未出現異樣，仍維持穩定狀態。」