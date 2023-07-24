日媒《共同社》：王毅提議恢復「中日韓」高層交流

▲王毅期盼促成中日韓恢復高層之間的交流。由左至右為中國外事主任王毅、南韓外交部長朴振、日本外務大臣林芳正。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

位處東北亞的中國、日本、南韓存在著各自的立場和對彼此的歧見，尤其日本福島第一核電廠「核處理水」的排放問題，更因此成為3國長達多年的爭論焦點。日前有消息傳出，中國中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅出訪印尼時，主動向日本外務大臣林芳正提議，希望恢復中日韓三方高層交流。

根據日媒《共同社》，林芳正本月14日前往印尼雅加達，代表日本出席東南亞國協（ASEAN）外長會議，中國方面則派出王毅出席。多名日本政府外交消息人士昨（23）日透露，當時在會談上曾圍繞日本排放東京電力福島核電廠ALPS核處理水議題進行談論，此時王毅向林芳正提議，應該恢復中日韓高層交流，包括從副部長級會議開始進行。

第8次的中日韓領導人會議2019年12月24日在中國四川省成都進行，當時中國派出時任總理李克強、日本派出時任首相安倍晉三、南韓派出時任總統文在寅代表出席，不過此後卻經歷全球長達3年多的新冠疫情而停辦。

報導指出，針對王毅的提議，日本方面認為，中國正在傳達期盼恢復舉辦3國領導人會議的信號，因此日本研擬有意全面推動各項方針，期盼在今年底前能夠如期完成召開中日韓領導人會議。

至於中日韓3國之間先前進行對話的慣例，是從事務級官員的談判開始、再來是外交部長（外務大臣）之間的會談，最後才是最高領導人會議。對此，日本方面已向南韓傳達中國的想法。

不過報導也認為，中日韓3國之間仍各自存在著歧見，尤其下個月（8月）日本政府將會開始排放福島核電廠廢水，此舉恐怕招致中國、南韓在野和民間人士的極大反彈，因此若想要儘速促成中日韓領導人會議，似乎仍存在著一定程度的阻礙。