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咖啡給錯！客人過7小時「帶空杯」要補償　他傻眼：現在的人怎麼了

▲▼營養師：咖啡下午3點前喝完才不怕影響睡眠 。（圖／Unsplash）

▲原PO在咖啡店工作。（示意圖／取自Unsplash，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「現在的人到底怎麼了？」一名網友發文表示，他們開的是連鎖咖啡店，會讓客人寄杯，但人多，難免會做錯，怎料就有客人早上9時拿走咖啡，下午4時才帶空杯子回店內要求補償，讓他很不解。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文直呼，「面對現在的客人真的很難再帶著當初的熱情投入餐飲業的初心！」他開的是連鎖咖啡店，會讓客人寄杯，但客人多的時候，難免會做錯，「做錯是我們的不對，但是你早上9點拿走，下午4點才拿著我們做錯的、而你也喝完的空杯子來說做錯了，要求補給你」。

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原PO認為，如果拿到咖啡的當下就告知，他們一定會誠懇道歉，「不只補一杯給你，連同做錯的那杯也給你啊！」但是隔了這麼久，且已經喝完了才告訴他們，就讓他感到匪夷所思。

▲▼咖啡占卜。（圖／Unsplash）

原PO再提起另件事，最近天氣熱，很多客人都會跟他們要冰塊，「但是也不能跟我們點一杯咖啡，已經有給你另外一杯（自己帶的杯子）的冰塊，還要再拿。」之前他拒絕客人，就被說小氣，對方甚至還反控他們咖啡有問題，要求退錢，「現在的人到底怎麼了？」

貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「做過餐飲業後，才知道澳州來的客人很多，有些還家境富裕，你很難想像這種人可以什麼都要貪」、「好人做不得，只會遇到無理的人」、「不用服務他，現在沒有什麼顧客至上」、「一開始，千萬守住底線」、「奧客無底線」、「算了啦，這種客人也不要留了」。

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