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習慣搭捷運！女友逼買車「不答應就分手」　一票台北人怒了

▲▼汽車,空氣污染,空汙,pm2.5,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友無奈表示，自己不喜歡開車，平時也都搭捷運通勤，怎料女友最近竟要求他買車，更放話「不買就分手」，讓他錯愕又苦惱。PO文釣出一票天龍人，事實上交通部過去也有做過自用車調查，在台北要養一台自用車，平均每年花費高達13萬多。

網友在「匿名2公社」無奈表示，「我是捷運族，不開車，也不喜歡開車。為什麼女友一直要我買車，還情緒勒索不買就分手。難道買車是男生的責任嗎？誰規定的？」

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對此，大票網友不禁吐槽，「就分手啊」、「所以她要出錢嗎？不然她是在靠腰什麼」、「你是不是捨不得分手，在你女友心目中，你比一台車還不如」、「那就分手吧，順勢下車的好機會」、「那就分手啊~還有燃料稅金、定期保養、油錢、停車費，一堆錢要花，觀念不合就分一分吧」、「買車事小，後面養車事大」、「跟女朋友說想坐車就自己買，不想自己開就買給男友開」。

▲開車,儀表板,駕駛,車主（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

另外，不少台北人也直言，「住台北，開車沒比較方便欸」、「在台北市普通上班族真的會被養車拖死」、「說實在的，雙北的大眾交通運輸超方便，根本沒必要買車，有需要的時候租一台或叫Uber，都比養車便宜許多」、「光想到要停車就累了」。

值得一提的是，根據交通部109年的自用車調查資料，若不含稅金及規費，平均養一台車每年得花9萬5854元，而養車費用前三名的縣市為台北市、新北市及桃園市，至於金額則分別為13萬4119元、12萬0666元、10萬9127元。

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