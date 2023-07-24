美情侶「替人保釋」竟是誘拐犯　3女囚一出獄慘淪賣淫工具

▲佛州一對男女涉嫌人口販運，以幫忙保釋換取3名年輕女子的信任，再將她們推入賣淫的火坑。（圖／翻攝自佛州橘郡治安官辦公室Orange County Sheriff`s Office）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國佛州馬里昂郡（Marion County）一對男女19日遭到逮捕，根據大都會調查局（MBI）說法，兩人在2019年至2021年間以「保釋」作為誘因，使3名年輕女性免於坐牢，還提供免費住宿，隨後卻利用毒品或暴力手段，控制她們在指定地點提供性交易，賺取逾30萬美元（約新台幣940萬元）的非法報酬。

根據福斯新聞等美媒報導，佛州MBI發布聲明，34歲男子馬汀內茲（Joselito Martinez）與30歲女子伍爾絲特（Tanya Wurster）被指控自2019年至2021年在佛州中部不同地點，涉及人口販運3名女子。這對男女保釋了這些女性，並在她們出獄後提供住所，但隨之而來的卻是強迫她們與客戶進行「有價性交易」。

據調查人員說法，馬汀內茲使用毒品、暴力威脅與剃光頭等羞辱手段來控制被害人，甚至在其中2名女子身上刺青「標示為所屬財產」，短短兩年內就從3名女性身上透過性剝削賺取30多萬美元。調查人員還說，這對男女一直在尋找新的下手目標，因此不排除有其他人被控制，據稱兩人共同扶養的一名未成年小孩也經常待在性交易發生地點的家中。

兩人目前已經被捕，法官將馬汀內茲的保釋金定為4.5萬美元（約新台幣141萬元），並下令他不得再與受害人接觸。而根據佛州懲戒署紀錄，馬汀內茲與伍爾絲特曾經因為共謀詐欺等罪名，分別被判入獄3年與18個月。