後車箱露出「詭異人髮」以為死人　真相讓警察笑了

▲女子把假髮扔進後車廂，引發部分路人恐慌。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

美國俄亥俄州一名女子的汽車後車廂懸掛著疑似是人類的頭髮，路人不但對駕駛投以怪異、憤怒的眼光，也有人懷疑是綁架或是發生謀殺案，拍照報警。沒想到這一切直到警方上門之後才真相大白，原來那只是一頂假髮。

綜合紐約郵報、福斯新聞等報導，30歲女子托瑞亞湯森（Toria Townsend）6月13日趕著去預約好的美髮店，急忙摘下假髮扔進後車廂，然後就忘記這件事情。就在所有行程結束開車返家的路上，她發現陌生路人似乎不太友善，還用惡狠狠的眼神瞪著她。

沒想到，托瑞亞湯森才回到家大概10分鐘，就發現不只一名警察找上門，讓她感到非常緊張。員警當時先敲了敲門，接著詢問她是不是一名美髮師，感到有些吃驚的她否認，接著警方便說明，有接到汽車後車箱露出頭髮的報案，懷疑有人被關在她的後車廂內。

這時托瑞亞湯森才恍然大悟，震驚大叫「啊！天啊，那是我的假髮」，接著跑回屋內拿車鑰匙。這讓員警忍不住笑了出來，還要她一定要出來看看。

隨著她與警方這段對話的影片在網路上流傳，托瑞亞湯森也說，這起事件表明出社區的關心，對於警方未對有色人種做事先假設感到高興。