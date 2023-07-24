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女淪水中箱屍！美佛州、德州「2天發現4包屍塊」　死者身分不明

▲▼警車,警察,犯罪現場,命案。（示意圖／達志影像）

▲ 佛州及德州都發生肢解棄屍案，案情仍在調查。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州及德州上周接連爆出分屍案，2天內至少發現4個裝有人類殘骸的手提箱或行李袋，被丟棄在不同地點，死者身分目前不明，遺體已送往驗屍，警方仍在釐清詳細案情。

《紐約郵報》報導，佛羅里達州德拉海灘（Delray Beach）警察局21日下午接獲報案，稱有可疑物體漂浮在一條沿海的水道上，員警趕抵後在水中發現一個手提箱，裡頭裝有被肢解的人體殘骸，後來又在附近發現另外2個裝著殘骸的手提箱。

根據警方報告，初步調查顯示3個手提箱中的殘骸似乎屬於一名身分不明的女性，研判發生凶殺案，遺體已送往法醫辦公室。

而在這起事件前一天，德州比爾郡（Bexar County）警長辦公室20日也接到報案電話，稱有可疑物品被丟棄在一處屋外，員警隨後在現場發現一個裝有部分人類遺骸的行李袋，初步推論現場發生謀殺，但尚不清楚受害者身分及性別。房屋屋主當時人在外地，已經配合警方調查。

調查人員還觀察到，現場有焚燒物品的痕跡。但警長薩拉查（Javier Salazar）說明，當地居民平常就會焚燒垃圾，現階段欲判斷兇手是在此行兇或僅在此棄屍仍為時過早。

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