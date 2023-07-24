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來真的！推特Logo換新「推文也有新名稱」　馬斯克愛X成痴歷史曝

▲▼馬斯克在推特發文表明自己喜歡字母「X」。（圖／翻攝推特@elonmusk）

▲馬斯克23日發文，表明自己喜歡字母「X」。（圖／翻攝推特@elonmusk）

記者吳美依／綜合報導

推特董事長馬斯克（Elon Musk）23日宣布，將把推特商標改為「X」，隨後火速著手品牌重塑，包括更換大頭貼、個人簡介、網域名稱等，就連「推文」一詞也有新名稱。事實上，早從20多年前開始，他對於字母「X」的熱愛，在職業生涯及個人生活都可見一斑。

馬斯克23日發布一張閃爍X字樣的圖片，「我們很快就會告別推特的商標，逐漸跟這些小鳥說再見」，24日更與推特CEO亞卡里諾（Linda Yaccarino）分別發布推特總部出現新商標投影的照片。

「推特」（twitter）一詞原指小鳥啁啾叫聲，因此不僅商標採用鳥兒輪廓，也衍生出使用「推文」（tweet）指涉該平台流傳資訊的新用法。如今隨著商標更換，馬斯克也被問及「推文」應該被改稱什麼，他則回答，「x's」。

▲▼位於加州舊金山的推特總部外出現新商雕投影。（圖／路透）

▲位於舊金山的推特總部外出現新商標投影。（圖／路透）

馬斯克去年10月收購推特後，大刀闊斧展開改革，今年4月向法院遞交文件，將公司名稱從Twitter Inc.改成X Corp.，如今又準備撤換標誌性的「藍底白鳥」商標。儘管目前推特介面Logo尚未更新，但他已經把X商標換成大頭貼，還把個人簡介改為「http://X.com」，點入超連結就能通往推特首頁，並稱「臨時的X商標將在今天稍晚上線」。

馬斯克對「X」有著明顯熱愛，他最早期的事業成就之一，是在1999年推出的網路支付平台「X.com」，儘管之後被合併為PayPal，但他又於2017年買回X.com網域名稱。

2002年，馬斯克創辦太空科技公司「SpaceX」，打造星鏈（Starlink）低軌道衛星網路服務，特斯拉熱賣車款也命名「Tesla Model X」。2020年，他與前女友所生的兒子命名「X Æ A-Xii」，但因為太難發音，所以被媒體暱稱為X寶寶。本月12日，馬斯克宣布成立人工智慧新創公司「xAI」，由前美國科技巨擘工程師組成團隊，希望打造取代ChatGPT的新產品。

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