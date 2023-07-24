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男帶奶妹看電影「霸佔他人座位」　被抓包惱羞成怒！打爆對方鼻梁

記者張寧倢／編譯

美國佛州一家電影院發生濺血事件，一名63歲男性與妻子買了VIP票進場看電影，結果發現有一對情侶坐在他們劃位的位置上，他「禮貌性」地請對方離開，結果男子直接站起來朝他揮拳，導致他的鼻梁被打斷，被送醫縫針。而毆打人的男子與穿著火辣的女子隨後被監視器拍到匆匆離開電影院。

▲▼美國佛州一名男子看電影位子被搶，請對方離開反而被打到鼻梁斷掉。（圖／翻攝自YouTube）

▲美國佛州一名男子看電影位子被強占，請對方離開反而被打到鼻梁斷掉。（圖／翻攝自YouTube）

根據紐約郵報報導，佛州布洛瓦郡（Broward County）治安官辦公室公布的影片顯示，一名身穿黑色上衣與紅色短褲的男子，與淺灰色上衣的受害人發生口角，並迅速朝對方揮拳，將人打倒在劇院階梯上。許多觀眾驚恐目睹受害人在地上被連續拳打腳踢。監視器畫面拍到，襲擊發生後，嫌疑人與穿著低胸背心的同行女子匆匆離開電影院。

這名不願透露姓名的63歲受害男子表示，他與妻子7月10日在佛州AMC Pompano戲院購買了《陰兒房：鬼門陰深處》的VIP電影票，福利包含提前選位。他說，衝突爆發前他禮貌地要求坐在他們座位上的一對情侶離開，襲擊男子只是一直瞪著他看，他原本已決定認賠，找別的座位坐，但正當他轉身離開時，對方竟然嗆聲「快去找你老婆吧，小男孩」。

受害男子轉過頭回應，「你知道那個幼稚的人不是我，你坐了我的座位，沒有道歉也沒有道謝，而我還讓你繼續坐在那。」目擊者向警方表示，襲擊者突然變得充滿敵意與攻擊性，兩人站著面對面，發生了激烈衝突。受害男子遭毆打後導致鼻梁骨折，被送往醫院縫針。

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