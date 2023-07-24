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每次吃火鍋都排很久　科技業夫妻乾脆砸580萬加盟連鎖店

▲台中加盟展在台中展覽館登場。（圖／記者游瓊華攝）

▲築間餐飲集團透露，就曾遇過有富爸媽砸800萬給留學歸國的孩子開店，當作創業禮物。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

上周末登場的台中加盟展今天在台中展覽館展出最後一天，主辦單位統計，過去3天觀展人潮達9萬人次，已比去年同期增加15%，今天可望突破10萬人次大關。參展業者之一的築間火鍋集團表示，今年想創業的民眾比以往更踴躍，不乏普通上班族想斜槓跨足餐飲業，「就有一對科技業夫妻加盟一間總值580萬元的分店，理由很妙，抱怨每次想到築間吃火鍋都得排隊很久吃不到，乾脆直接開一間。」

不僅一般上班族斜槓想開火鍋店，築間餐飲集團公關經理高林楨還透露，就曾有富爸媽來加盟展現場，直接簽約加盟一間總值近800萬元的火鍋店，要給留學回國的兒子當一份創業禮物，而這個兒子也很爭氣，2年後自己再砸1000萬又開一間分店。

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▲台中加盟展在台中展覽館登場。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中加盟展今在台中展覽館最後一天展出，主辦單位預估今天觀展人數可望突破10萬次。（圖／記者游瓊華攝）

台灣連鎖加盟促進協會表示，這次加盟展集合各種類型廠商業態，除了傳統早午餐、手搖飲、火鍋、炸雞等熱門選擇，還有智慧販賣機創造被動收入、數位點餐、數位結帳，以及創新商用載具，如Suzuki商用貨車、威速登電動三輪車等品牌，小至數十萬元街邊創業，大至數百萬元的連鎖店面，都能提供民眾選擇，隨時擺攤做生意。

以築間火鍋為例，最低開店門檻是380萬元，但若以最大店面規模而言，總體經費甚至能夠突破千萬元。主打小資創業的馬蔥餅，以簡單的攤車經濟販售美味馬祖小吃，最低只要35.8萬就能創業當老闆，在這次加盟展現場也非常受歡迎，平均每天都能收到數十份加盟意向書。

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