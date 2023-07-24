「結婚才能壞壞」！色男凍未條強壓印尼妹　亮美工刀想硬上慘了

▲台中高分院。（圖／資料照）

記者莊智勝／台中報導

台中市一名陳姓男子110年9月間透過交友軟體結識一名印尼籍女子，雙方相約碰面後，陳男即向女子表達愛意。女方明確告知「只能親親、抱抱」，如果想要進一步發生關係，必須與她到印尼結婚後才願意。但陳男不顧女方拒絕，仍持美工刀脅迫對方就範，觸碰胸部、下體得逞；過程中因女子不斷掙扎、拉扯，造成全身多處擦挫傷，事後前往醫院驗傷並提告。台中高分院審理，因陳男已與女子達成和解，因此諭知緩刑5年、提供100小時義務勞務，並接受法治教育10場；緩刑期間付保護管束。

判決書指出，陳男當時透過交友軟體與該名印尼籍女子相識，雙方聊了約3天後便相約到一家超商見面，陳男到場後藉口因疫情關係無法在超商內聊天，要求女子搭上自小客車，並載往一處公園停車場。車子停妥後陳男隨即擁抱、親吻女子，並向她表達愛意；女子當下表示「只能親親、抱抱，需要到印尼結婚才願意發生更進一步之肢體接觸。」

但陳男不顧女子意願，進一步伸手想摸胸，遭到女子明確拒絕後，竟強硬將女子座椅放躺，並強壓在她身上親吻、解開內衣摸胸得逞；隨後陳男還試圖脫下女子褲子，見她極力反抗呼救，還將其嘴巴捂住，並拿出美工刀將刀片往上推，藉此恫嚇女子配合，並脫下褲子、撫摸下體得逞。

由於過程中雙方發生拉扯，造成女子左右臉頰多處擦傷、左上臂、右上臂、雙側前臂、左手肘、右腕、左右小腿多處瘀青與擦傷、右手刀傷等。在陳男猥褻後，女子趁機打開車門下車，陳男遂將她的鞋子、包包丟出，並駕車離開現場。女子返家後向雇主哭訴，全案因此曝光，事後在雇主陪同下前往醫院驗傷，並報警提告。

台中地院一審認為，陳男犯行事證明確，依加重強制猥褻罪判其有期徒刑2年。陳男認為刑期過重上訴，台中高分院法官審酌，陳男無犯罪紀錄，雖然行為可議，但念在審理期間與女子達成和解並賠償完畢，考量犯罪情節及犯後態度，諭知緩刑5年以勵自新；另陳男須向指定政府機關或公益團體提供100小時之義務勞務，緩刑期間接受法治教育10場，期間付保護管束。