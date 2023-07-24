大陸再推17條建議撐民企　鼓勵民間資本參與重點行業

▲大陸大力救經濟。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸大幅鬆綁民營企業監管力度，國家發改委24日推出有關促進民營經濟發展的文件。通知表示，大陸將選擇明確一批鼓勵民間資本參與的重點細分行業，全面梳理吸引民間資本專案清單，搭建統一的向民間資本推介項目平台，以及鼓勵鼓勵民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）等。

大陸國家發改委24日通過官網發布《國家發展改革委關於進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調動民間投資積極性的通知》，對持續增強民間投資意願和能力，努力調動民間投資積極性，推動民間投資高質量發展提出17條建議。

通知指出，要明確一批鼓勵民間資本參與的重點細分行業，將在交通、水利、清潔能源、新型基礎設施、先進製造業、現代設施農業等領域中，選擇一批市場空間大、發展潛力強、符合國家重大戰略和產業政策要求、有利於推動高質量發展的細分行業，鼓勵民間資本積極參與。

通知稱，要全面梳理吸引民間資本項目清單。各省級發展改革委要從國家重大工程和補短板項目中，認真選取投資回報機制明確、投資收益水平較好、適合向民間資本推介的項目，形成擬向民間資本推介的重大項目清單。

通知提出，國家發展改革委將進一步加大工作力度，推薦更多符合條件的民間投資項目發行基礎設施REITs，促進資產類型多樣化，進一步拓寬民間投資的投融資管道，降低企業資產負債率，提升再投資能力。

通知要求，設立促進民間投資引導專項。國家發展改革委將調整設立中央預算內投資專項，每年選擇20個民間投資增速快、佔比高、活力強、措施實的地級市（區）予以支持，由相關地方將專項資金用於符合條件的重點項目建設。