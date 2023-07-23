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陸生團參訪圓滿完成！馬英九喊「這只是開始」　盼未來每年都辦

記者江采蓁／綜合報導

馬英九基金會邀訪大陸大學生來台訪問九天八夜行程，23日順利圓滿完成。對此，前總統馬英九表示，這只是一個開始，未來希望每年都舉辦兩岸青年學子互訪，讓海峽兩岸年輕人多交流、多認識彼此，也為兩岸帶來和平與穩定，真正做到避戰與謀和。

▲▼陸生團22日體驗放天燈。（圖／馬英九基金會提供）

▲陸生團22日體驗放天燈。（圖／馬英九基金會提供）

馬英九22日晚間設宴歡送陸生訪問團一行，北京大學黨委書記郝平表示，非常感謝馬英九先生與馬英九基金會的邀請，相信這對大陸同學來說都是一生難忘的旅程，這幾天行程中，他們也感受到台灣同胞的歡迎與善意，讓他深刻感受兩岸同根同源，血濃於水，雙方的情感是化不開的。

馬英九指出，這次訪問政大、文化、台大、東華四所大學，大陸同學與台灣同學都有非常深入的交流與互動，這也是他今年3月帶著「大九學堂」同學訪問大陸後，決心推動大陸同學回訪的重要原因，他非常欣慰這次的訪問十分成功。

此外，馬英九也提到，未來馬英九基金會做為兩岸交流的平台，除了將持續辦理兩岸青年學子互訪，也將進一步推動「兩岸大學校長論壇」，讓兩岸的大學校長有機會交流高等教育的各項理念；郝平積極呼應馬英九提議，表示大陸的高校（大學）都非常希望能與台灣大學多交流，大陸一定高度支持這項很有意義的倡議。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，九天的行程過得很快，大家都有依依不捨的感覺，昨晚的歡送晚宴，許多大陸同學流下眼淚，捨不得與台灣同學分開，並相約還要再見面。

蕭旭岑也指出，這幾天所到之處，都遇到台灣鄉親豎起大拇指，鼓勵馬英九推動兩岸青年交流，大陸同學沿途也接受到台灣民眾熱情的歡迎與招待，真正是滿載而歸。他強調，這是真正台灣人的溫暖與善意，大陸同學親身感受，相信他們一定終身難忘。

▲▼陸生團22日體驗放天燈。（圖／馬英九基金會提供）

▲陸生團22日體驗放天燈。（圖／馬英九基金會提供）

▲▼陸生團22日體驗放天燈。（圖／馬英九基金會提供）

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