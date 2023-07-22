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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸商務部與半導體企業座談　業界籲「政府採取應對措施」

▲▼半導體,研究,晶片。（圖／視覺中國）

▲大陸半導體企業也正在尋求政府幫助。（示意圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

美國對中國大陸半導體出口管制持續加碼之際，大陸半導體企業也在試圖向當地政府尋求更多支持。近日，大陸商務部組織召開了國內重點半導體企業座談會，討論了美國及其盟友對陸半導體等領域採取管制措施的影響，與會企業在呼籲中國政府採取有效應對措施的同時，呼籲中美雙方加強對話溝通、避免局勢升級。

據《財新網》報導，美國對華半導體出口管制不僅僅針對單一的企業，而是涉及廣泛的設計、製造、設備及材料等供應鏈生態。多家半導體產業鏈企業在這次座談會上發言，反映了美國及其盟友對華半導體領域實施的種種限制與制裁，對供應鏈各環節企業帶來了很大的不確定性和傷害。

他們呼籲，全球業界合作不應被人為政治因素阻隔，中美兩國應加強對話溝通，通過磋商推動解決分歧與彼此關切，共同維護全球半導體供應鏈穩定。

自2019年以來，美國對華出口管制層層加碼。 2022年10月7日，美國商務部產業安全局（BIS）BIS發布了一份長達139頁的出口管制新規，用各項對芯片算力、帶寬、製程工藝等的量化指標，限制美國相關企業對中國出口，劍指中國高端芯片製造、設計、設備等諸多領域，直接衝擊中國人工智慧（AI）和超級計算機等相關行業發展，這被視為針對中國半導體的「史上最嚴出口管制政策」。

之後，2023年1月，美國、日本、荷蘭達成對華先進半導體生產設備的出口管制協議。隨後，日本在5月23日宣布限制23種高性能半導體製造設備出口，於7月23日生效；荷蘭在6月30日宣布對限制光刻機等半導體設備和技術的出口，於9月1日生效。

美國還在計劃新一輪對華限制措施。 5月31日，美國財政部投資安全助理部長保羅•羅森（Paul Rosen）在美國國會聽證會上表示，考慮限制美國對中國的美元投資，限制領域包括先進半導體、AI和量子計算。此外，6月底，多家美國媒體稱，基於2022年10月的限制，美國商務部可能最早在今年7月進一步限制英偉達向中國出口芯片，並限制向中國AI公司租賃雲計算業務。

針對美方可能實施的新限制，大陸商務部新聞發言人束珏婷在7月6日答記者問時表示，一段時間以來，美方不斷濫用出口管制措施，持續加強對華半導體打壓遏制，人為割裂全球半導體市場，這是對全球自由貿易的破壞，是對國際經貿規則的無視，是對公平競爭原則的踐踏。

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