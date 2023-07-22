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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國常會加大對城中村改造政策支持　鼓勵民間資本參與

▲▼2022年10月中共二十大後公布的新一屆中央政治局常委名單，排名緊接在習近平之後的李強，首次選入政治局常委，如今被指他將在3月人大會議後成為新任總理。（圖／路透）

▲大陸國務院總理李強。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸房地產市場積弱，影響地方政府財政！大陸國務院常務會議21日審議通過「關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見」，會議指出，超大特大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發展的一項重要舉措，會議要求城市政府負起主體責任，加大對城中村改造的政策支持，同時鼓勵和支持民間資本參與。

據《央視新聞》報導，大陸國務院總理李強7月21日主持召開國務院常務會議，審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，審議通過《社會保險經辦條例（草案）》。

會議指出，在超大特大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發展的一項重要舉措。要堅持穩中求進、積極穩妥，優先對群眾需求迫切、城市安全和社會治理隱患多的城中村進行改造，成熟一個推進一個，實施一項做成一項，真正把好事辦好、實事辦實。

會議強調，要堅持城市人民政府負主體責任，加強組織實施，科學編制改造規劃計劃，多渠道籌措改造資金，高效綜合利用土地資源，統籌處理各方面利益訴求，並把城中村改造與保障性住房建設結合好。

會議還說，要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，加大對城中村改造的政策支持，積極創新改造模式，鼓勵和支持民間資本參與，努力發展各種新業態，實現可持續運營。

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