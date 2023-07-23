藝術紮根　《林國基大師芥子娃娃收藏》台西海口故屋開展

▲《娃娃同學會》－林國基大師芥子娃娃收藏展」於台西海口故事屋開展，展出包括林國基收藏的日本木芥子娃娃，及他與在地藝術家創作的木娃娃共500多件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府文化觀光處「《娃娃同學會》－林國基大師芥子娃娃收藏展」於台西海口故事屋開展，展出包括林國基收藏的日本木芥子娃娃，及他與在地藝術家創作的木娃娃共500多件，件件美麗吸睛；縣長張麗善出席開幕活動，感謝林國基將珍藏娃娃與鄉親分享，讓雲林孩子有機會親近藝術，讓藝術紮根，開出美麗花朵。

國際知名服裝設計大師林國基是台西的子弟，心心念念自己的故鄉。張麗善指出，四年多來林國基已在台西海口故事屋辦過多次藝術創作、芭比娃娃、玩具展，此次娃娃同學會不僅展示木芥子娃娃，更把家鄉的特產文蛤與牡蠣與藝術融合在一起，開發出許多文創品，有滿滿人情味與故鄉情，歡迎大家一起來欣賞，也享受DIY創作的樂趣。

林國基指出，每次回到故鄉台西辦展他都非常高興，這次展覽最大特色是他利用文蛤殼、牡蠣殼等廢棄物，創作許多在地特色木娃娃文創品，希望用比較平價親民的伴手禮方向創作，打造屬於台西特有的伴手禮，產生最大經濟效益，讓在地的鄉親在農閒、漁閒的時候，能夠藉著創生有額外收入。這次展覽期間安排DIY手作體驗課程，希望能藉過簡單基礎的體驗，讓小朋友從小就接觸美學教育，未來能在不同的藝術領域發光發熱。

「娃娃同學會」為雲林縣政府文化觀光處主辦、雲林縣遠景發展協會執行、台西鄉公所及台西藝術協會等協辦，從7月15日起至9月10日計2個月、每週三至週日上午10時至下午5時展出，展出期間提供免費體驗彩繪台西木娃娃，鄉親一起加入帶動文化新風潮。

除了「娃娃同學會」展出，系列活動還有藝術故事分享＋木娃娃DIY；展覽期間每週六-週日及國定假日；時間為活動日下午14:00-16:00；講師由林國基、吳炯韋、梅子、吳詩婷、丁仁桐擔綱，民眾可洽台西海口故事屋粉絲專頁、專線05-6981703、網址：http://www.ts-haikou.idv.tw 報名。

▲雲林藝術家李健竹創作僅１公分的木筆鉛娃娃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）