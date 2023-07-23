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夏季吃鰻魚補精氣　首選外銷優鰻在雲林！

▲台61雲林口湖休息站辦理「呷鰻魚旺旺來」活動，推出多道鰻魚料理行銷好康活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台61雲林口湖休息站辦理「呷鰻魚旺旺來」活動，推出多道鰻魚料理行銷好康活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

夏季食補「吃鰻魚補精氣」，雲林口湖鰻魚養殖與產量居全台之冠，縣政府為推廣鰻魚與行政院農業委員會漁業署合作，在雲林口湖休息站舉辦「呷鰻魚旺旺來」雲林國產鰻魚行銷推廣活動，縣長張麗善表示，鰻魚營養價值高，只要將真空包裝白燒鰻或是蒲燒鰻解凍加熱，即能品嚐口感細膩柔滑的鰻魚料理。

關於夏天一定要吃鰻魚，相傳是江戶時期一位學者提出「土用丑日」吃鰻魚補精氣說法，此後如土用、入梅前後，被大眾視為吃鰻魚的最佳時機，相信能獲得最佳的進補效果。雲林縣長張麗善指出，未來希望透過每年持續辦理「台灣鰻魚節」打響雲林鰻魚品牌，推廣國人健康食鰻、品鰻文化，使國產優質水產品能夠深入民心，讓鰻魚產業更加活絡。

▲台61雲林口湖休息站辦理「呷鰻魚旺旺來」活動，推出多道鰻魚料理行銷好康活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台61雲林口湖休息站辦理「呷鰻魚旺旺來」活動，推出多道鰻魚料理行銷好康活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

漁業署養殖組長陳文深表示，台灣有很長的鰻魚養殖歷史，技術成熟、品質優良，廣受國際好評，台灣是鰻魚養殖的重要產地，受疫情及國際市場影響，目前農委會採好的鰻魚留在台灣，提升國內市場需求，漁業署將會持續透過食魚教育推廣，鼓勵大家吃鰻魚，建議民眾不必等到夏至才品嚐鰻魚，平常就可以把它當作一種營養補充的好選擇。
  
雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達說，受疫情影響國內鰻魚外銷嚴重受阻，除感謝縣府輔導並積極帶領鰻魚養殖業者拓展國內市場，惟在外銷部分，希望漁業署能積極協助開拓國際市場。另外，合作社於口湖產地特挑選外銷日本一級活鰻，委託安檢合格食品加工廠製造一級蒲燒鰻，產品通過檢驗合格，是自用或送禮的最佳選擇。

雲林縣政府農業處長魏勝德表示，口湖是台灣鰻魚的主要養殖基地，在地養殖產地直送的鰻魚品質新鮮、優良，此次活動邀請億口香、口福國際漁產品、第一鰻波、豐樺水產、鰻姑娘、小村水產行於口湖休息站免費提供鰻魚試吃品嚐與限時限量鰻魚優惠推廣活動，正值暑假期間，歡迎民眾來趟雲林農遊體驗，一起品嚐當令尚青、屬於口湖的鰻滿好滋味。

▲台61雲林口湖休息站辦理「呷鰻魚旺旺來」活動，推出多道鰻魚料理行銷好康活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台61雲林口湖休息站辦理「呷鰻魚旺旺來」活動，推出多道鰻魚料理行銷好康活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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