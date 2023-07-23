有機會颱風假！杜蘇芮最新各國路徑曝　5縣市可能「下最大」

記者陳俊宏／台北報導

杜蘇芮颱風來勢洶洶，最新各國電腦模式模擬、各國官方預報路徑出爐。氣象專家賈新興提醒，周三至周五颱風影響最明顯，宜蘭、花蓮、台東、高雄和屏東可能雨很多。中央氣象局預報員劉沛滕則提到，若依照目前預報路徑，預計周二發布海上陸上警報，也可能放颱風假。

▼最新各國官方預報。（點圖可放大／NCDR）



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▼最新各國電腦模式模擬。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



賈新興說，各國模式及官方預報模式均顯示，颱風預估路徑均朝台灣方向移動，依目前路徑和移動速度顯示，周二早上有發布海警、傍晚發陸警的機率，還要觀察周一、周二的預報趨勢。

賈新興也引用歐洲模式資料指出，周三至周五颱風影響最明顯，尤其是周三深夜至周四最劇烈，這三天降雨最明顯地區，可能主要在宜蘭、花蓮、台東、高雄和屏東。

▼最新歐洲模式預測未來降雨。 （圖／翻攝賈新興YouTube）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，輕度颱風杜蘇芮預計周一清晨增強為中度颱風，且會轉向加速，接近台灣時還會增強，可能來到中颱上限；若依照目前預報路徑，可能在周二清晨至上午發布海上警報、傍晚發布陸上警報，但還有變動空間，也可能放颱風假，得持續觀察。

劉沛滕分析，周二起颱風外圍環流影響，東半部和恆春半島開始有雨；周三、周四預計是颱風影響最明顯、最靠近時間，各地都容易下雨，但雨勢哪裡較明顯，得依照颱風路徑調整；周五颱風慢慢遠離，但仍要留意外圍環流，各地還有些降雨機率。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

