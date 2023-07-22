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美艦「坎培拉號」雪梨成軍　創海外港口服役首例

▲▼ 美軍獨立級濱海作戰艦「坎培拉號」（USS Canberra）22日在澳洲雪梨成軍服役。（圖／翻攝自推特／U.S. Embassy Australia）

▲美軍獨立級濱海作戰艦「坎培拉號」22日在澳洲雪梨成軍服役。（圖／翻攝自推特／U.S. Embassy Australia）

中央社雪梨22日綜合外電報導

美軍一艘濱海作戰艦今天在澳洲雪梨成軍服役，創下美國海軍艦艇首次在外國港口成軍的紀錄。盟邦關係密切的美澳為因應中國在區域擴張勢力，正加強軍事關係。

路透社報導，這艘美軍獨立級濱海作戰艦「坎培拉號」（USS Canberra）艦名承襲自澳洲海軍舊日的同名巡洋艦，當年的巡洋艦「坎培拉號」1942年在支援美軍陸戰隊登陸瓜達卡納島（Guadalcanal）時沉沒。

美軍的坎培拉號（USS Canberra）是由澳洲造船商奧斯塔（Austal）建造，今天在雪梨港的澳洲海軍基地儀式裡正式加入現役美軍艦隊。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）透過聲明說：「澳洲人可以很自豪，這艘船由本地業界在西澳州設計，以澳洲皇家海軍坎培拉號（HMAS Canberra）命名，如今在此服役，是美國海軍史上第一次。」

馬勒斯還說，美國軍艦在澳洲水域服役，反映「我們的共同承諾，即維護以規則為基礎的秩序」。

坎培拉號成軍儀式適逢美澳正舉行兩年一度的「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍事演習。在中國於印度太平洋地區的勢力日益擴張之際，這場軍演被視為展示武力與團結的機會。

為期兩週的演習在澳洲各地舉行，項目包括模擬陸戰、空戰和兩棲登陸。

除美澳外，加拿大、斐濟、法國、德國、印尼、日本、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、韓國、東加與英國等多國部隊也參與這次演習。

德國正試圖強化自身在印太地區的存在，這次首度參加「護身軍刀」演習，派出210名傘兵和陸戰隊員。

根據今年3月美、英、澳宣布的AUKUS最新計畫，美、英同意協助澳洲建立核動力潛艦艦隊。

此外，美國將於2030年代初期向澳洲出售3艘維吉尼亞級（Virginia class）核動力潛艦，澳洲還可以選擇再加購2艘。

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