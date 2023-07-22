泡溫泉「食腦變形蟲」從鼻腔鑽進大腦！　美2歲男童搶救7天不治

▲男童染福氏內格里蟲後，搶救7天仍身亡。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

美國一名2歲男童因為泡了天然溫泉不慎感染食腦變形蟲「福氏內格里蟲」，經過7天的搶救後，仍不幸於19日逝世。當局提醒，福氏內格里蟲生存在土壤與溫暖的淡水中，可以通過鼻子進入人體，並深入感染大腦，進而引發原發性阿米巴腦膜腦炎。該疾病在美國自1962年以來，僅4人在感染後仍存活下來。

根據NBC報導，2歲男童來自內華達州拉斯維加斯北部的林肯郡，他日前與家人一同前往當地的天然溫泉「Ash Springs」，沒想到泡完溫泉後卻罹患原發性阿米巴腦膜腦炎，搶救7天後，仍於19日離世。內華達州衛生官員證實，男童感染的正是福氏內格里蟲。

福氏內格里蟲並非阿米巴原蟲，但是因為常以類阿米巴的形式存在，因此被廣泛地誤認為是阿米巴原蟲的一種。福氏內格里蟲常見於25度以上的溫水環境，其中在42度時繁殖率最旺盛。一旦福氏內格里蟲不慎被人類吸入鼻腔，因為沒有食物來源，福氏內格里蟲便會沿著嗅覺神經進入大腦，破壞腦組織，並引發福氏內格里阿米巴腦膜腦炎。

福氏內格里阿米巴腦膜腦炎十分罕見，但是一旦感染死亡率高達96%。根據美國疾病控制暨預防中心統計，自1962年以來，美國的157名感染者中，僅4人存活。而今年2月佛州也有一名男子在用自來水洗鼻子後，不慎感染，最終死亡。

福氏內格里蟲棲息在河流、湖泊、溫泉中，若人類攝入受汙染水源，變形蟲會從鼻腔一路進入腦部，並且開始破壞組織，進而引發原發性阿米巴腦膜腦炎，症狀包括頭痛、發燒、噁心、嘔吐、幻覺等。