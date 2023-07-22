蔣經國曾頒十大傑出青年予侯友宜？　媒體人揪錯：朱立倫被誤導了

▲朱立倫22日上午出席活動時，提到侯友宜曾獲頒十大傑出青年，遭媒體人揪錯。（圖／記者蘇晏男攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（22日）成立「亞洲海外台商『侯』援會」，國民黨主席朱立倫在致詞時指出，蔣經國總統曾頒發「十大傑出青年」予侯友宜。對此，媒體人黃揚明在臉書發文揪錯，透過過去的新聞報導查核指正錯誤，「朱立倫應該是被侯友宜4年前的說法誤導了」。

黃揚明今天下午發文貼出朱立倫出席活動的新聞報導，指朱立倫說，稱侯友宜曾獲「十大傑出青年」，由故總統蔣經國頒獎，當年頒了兩位，一位是張善政，另一位就是侯友宜，「經國先生是很有眼光的」。

不過，黃揚明說，朱立倫這說法是被侯友宜誤導了。他指出，在國際青商會中華民國總會的官網，都查得到歷屆「十大傑出青年」獲選名單，然而，民國73年的得獎名單裡，並沒有侯友宜的名字。

黃揚明指出，因為我國還有優秀青年選拔的單位，是救國團的「青年獎章」，根據救國團官網內容：「救國團自民國45年起，在政府指示下舉辦《青年獎章》及全國優秀青年選拔」。

而根據去年救國團青年獎章的新聞稿中寫道：「葛永光主任指出，歷年來許多青年獎章得主，現在都在各行各業領域單重要的領航者和領導人，像是現任國安會秘書長李大維先生、前行政院院長張善政先生、現新北市市長侯友宜先生等……」。

黃揚明揭露，這個錯誤事實，其實早在2019年，侯友宜出席一場紀錄片頒獎典禮時，就曾表示自己民國73年，與張善政一起獲得「十大傑出青年」獎章，可以想見，侯友宜2019年一定是記錯了。

因此，黃揚明推斷，侯友宜和張善政獲頒的是救國團「青年獎章」（每年遴選10人），並非「十大傑出青年」，而該活動也不是蔣經國親自選拔。