賴清德嘉義後援會與侯同天成立挨批　侯友宜：嘉義好朋友們一樣挺我

政治中心／台北報導

中華民國嘉義同鄉會聯合總會今（22日）為國民黨總統參選人侯友宜成立「侯援會」，上千人穿「嘉義人，支持家己人」的衣服到場力挺。不過由於民進黨總統參選人賴清德今下午也將舉辦「全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會」，傳出賴陣營此舉讓同鄉會不滿，甚至批賴吃相難看。對此，侯友宜並未正面回應，而是表示，「未來我們嘉義好朋友們一樣力挺侯友宜」。

侯友宜22日上午出席「中華民國嘉義同鄉會侯援會成立大會」活動時表示，「身為嘉義人，我引以為傲、引以為榮」，他拚一輩子就是要讓人民安全，到這年紀就希望台灣可以永遠和平、民主、自由走下去，但現在看到孩子兵役延長、兩岸兵凶戰危，在這關鍵時刻「侯友宜站出來」，他要讓兩岸和平相處，才有辦法讓經濟產業立足於此。

▲侯友宜22日上午出席「中華民國嘉義同鄉會侯援會成立大會」。（圖／侯友宜競辦提供）



侯友宜也說，這幾年民進黨黑金權貴、弊案連連，這個政府沒安全、沒清廉，要換別人來做；他不只要讓台灣經濟再現奇蹟，也會把國家安全顧好，就像前副總統蕭萬長一樣，打造清廉、有效率的政府。

由於賴清德今下午將舉辦全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會，有媒體報導，賴陣營此舉讓嘉義同鄉會不滿，認為是以全國嘉義鄉親名義舉辦後援會，不尊重同鄉會多數共識，吃相難看。

▲侯友宜、朱立倫出席「亞洲海外臺商侯援會成立大會」。（圖／記者呂佳賢攝）



侯友宜22日出席「亞洲海外台商侯援會成立大會」前受訪時，未正面回應上述嘉義同鄉會批賴清德陣營吃相難看的傳言，而是表示，離開故鄉以來這麼多年，就是嘉義人給他的相挺，讓他才能夠站在這個地方，所以他非常感謝嘉義人的重情重義，「未來我們嘉義好朋友們一樣力挺侯友宜，侯友宜會更認真更打拼，讓全台灣人民過好生活」。

國民黨主席朱立倫則說，其實真正吃相難看的是民進黨執政這八年，特權橫行，這是民眾最不能接受的；至於其他就看民進黨怎麼做，不要動用國家資源，讓民眾可以看到，勉強維持一點台灣的民主基礎。