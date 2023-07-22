柯朱通話謠言被指「破壞在野團結」　他困惑：不然藍白合靠通靈？

▲國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

三立新聞日前引用「變音人士」，指稱民眾黨主席柯文哲已與國民黨主席朱立倫通話，並與黃健庭秘書長見面談藍白合。對此，民眾黨提告、國民黨則回應「有人要破壞在野團結」。民進黨立委林俊憲21日表示，這邏輯是不是怪怪的，喊要合作講大半年，結果主席之間通話居然叫做「破壞團結」？藍白合要靠通靈來達成的意思？

對於三立該則報導，柯文哲競選總幹事黃珊珊指出，民眾黨將提出民事、刑事訴訟，刑事告訴部分是違反《妨害名譽》及《誹謗罪》，民事部分則是提出損害賠償請求，要求賠償新台幣100萬元。黃珊珊並指出，民眾黨對三立新聞感到非常遺憾，從今日開始將拒絕參與三立電視台所有政論節目。

國民黨則是發出新聞稿表示，尊重民眾黨提告，「在努力的過程中，可能也會有人用盡各種方法破壞，不希望在野團結。」立法院國民黨團總召曾銘宗則表示，尊重民眾黨的反應，至於是否有通電，「我覺得有溝通，我相信不管是直接溝通，或者是透過幕僚的溝通，我相信一定有」。

對於「藍白合通話」，林俊憲表示，先不論柯朱兩位到底有沒有通電話、也先不論說兩個講電話到底算不算「妨礙名譽」、「誹謗」，那是司法的事情，「但這回應我實在看不懂，兩個政黨喊要合作講大半年，結果主席之間通話居然叫做破壞團結？原來藍白合要靠通靈來達成的意思？」

林俊憲指出，不過從國民黨主席朱立倫的回應確實看出一件事情，他正在失去黨機器的控制力。身為堂堂一黨之首，卻好像很害怕被人誤會自己跟別的黨談了些什麼，還是一個本來就有合作意向的黨，「這不正是黨主席的工作嗎？還是現在變成金小刀的工作了？這兩人的領導權之爭浮上檯面，只是遲早的事。」

林俊憲直言，「藍白合」三個字就像佛地魔，雖然知道有這回事，但不能輕易說出口，否則就會被魔法追蹤獵殺，主因還是716之後的微妙變化。

林俊憲表示，究竟誰合誰，越來越難判斷，因此雙方都不敢主動打破現有的平衡，都在等對方露出弱點，「這種各懷鬼胎的合作真的能成嗎？我是不看好啦！」