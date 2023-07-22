倒戈？與張斯綱現場觀看郭台銘開講　葉元之：沒違反黨紀

▲新北市議員葉元之出席新北市侯友宜造勢大會。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨參加由美麗島電子報主辦的「董事長開講」新北場，台北市議員張斯綱、新北市議員葉元之則到場觀看，而郭在台上多次調侃葉，甚至邀請葉加入郭陣營。對此，葉元之今（22日）表示，他覺得昨天去對藍營團結很有幫助，藍營內部很喜歡分什麼軍、什麼軍，不要搞得好像太平天國，最後彼此內耗；葉也說，國民黨沒有說不能跟郭台銘接觸，國民黨也沒這麼無聊，這樣就祭黨紀，「我覺得沒有違反黨紀問題」。

美麗島電子報替郭台銘舉辦三場「董事長開講」活動，皆由國民黨台北市議員徐巧芯擔任主持人，而在昨天新北場中，張斯綱、葉元之更到場觀看，且會中郭台銘多次調侃葉元之，甚至一度打趣邀請葉加入郭陣營，引發討論。

對此，葉元之22日表示，他跟張斯綱、徐巧芯一樣，只要郭台銘現場表態參選總統，就會立刻離開會場，不過最後沒有這項大家擔心的問題，且郭昨天還對他開玩笑，表現出友善態度，所以看得出，如果多跟人家接觸，可以有機會把郭留在藍營，但如果搞到敵我分明，就會不利整合，「所以我覺得昨天去對藍營團結很有幫助」。

對於是否加入郭陣營？葉元之說，藍營內部很喜歡分什麼軍、什麼軍，不要搞得好像太平天國，最後彼此內耗，而是應團結一致，因為不管是什麼軍，都是「中華民國軍」。

至於是否擔心被祭黨紀？ 葉元之表示，國民黨沒有說不能跟郭台銘接觸，昨天只是想說郭在新北辦直播活動，而他又是新北議員，「他有邀請我」，郭現場也提出很多政見值得參考；他覺得國民黨沒這麼無聊，這樣就祭黨紀，「我覺得沒有違反黨紀問題」。

▼張斯綱。（圖／記者呂佳賢攝）



張斯綱則說，他昨天去現場聽郭台銘對於一些議題的看法，並實地感受現場氣氛、詢問與會民眾的想法。張強調，如果郭台銘跟侯友宜未來能夠合作，就是倚天劍加上屠龍刀，但他當然不希望郭參選，畢竟現在民調都顯示4個人參選總統，就是保送民進黨參選人賴清德，這不是在野陣營想看到的事情。

針對張斯綱跟葉元之出席郭台銘的活動，侯友宜表示，其實大家都有朋友，「我也有很多朋友」，最重要是國民黨會團結在一起，然後重返執政，這才是最大的目標。國民黨主席朱立倫則指出，國民黨現在都是希望團結一致，希望大家團結，只要在這過程中可以號召更多人支持國民黨、侯友宜，他相信每一位都是團結的助力。