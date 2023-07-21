賴清德合體立委參選人拍定裝照　抱貓、比愛心、大玩傳接球

▲賴清德與立委參選人拍攝定裝照，北市議員許淑華帶了貓咪來拍照。（圖／賴清德競選辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨在全代會結束後，各路立委參選人底定，選戰進入下一階段整唄。黨主席、總統參選人賴清德21日與立委參選人合拍宣傳照，展現「母雞帶小雞」氣勢。不少候選人不只比出創意手勢，甚至還自備「道具」如帶貓咪、棒球等，賴清德競辦發言人陳世凱表示，面對許多參選人自帶道具還自創手勢，賴清德配合度相當高。

民進黨21日進行首批立委參選人與總統參選人賴清德的定裝照拍攝，賴清德競辦發言人陳世凱表示，全代會之後便進入選戰新階段，未來各立委參選人的看板、文宣、宣傳物品都會用到與賴清德的合照，因此今天拍攝首批定裝照。

為了拍攝定裝照，參選人各出奇招，拚連任的民進黨立委鄭運鵬準備棒球手套與棒球，還要致敬假面騎士，還在現場與同樣尋求連任的北市第1選區的立委吳思瑤玩起傳接球；參選北市第5選區的吳沛憶，則與賴清德合比愛心手勢；此次和民進黨合作參選北市第6選區的台北市議員苗博雅，則預備要愛心5連拍；競選北市第7選區的北市議員許淑華更特別帶貓咪到現場，與賴清德一同合影。

而拍攝現場特別播放全代會應援曲，陳世凱說，拍攝現場氣氛非常輕鬆、熱鬧，除了握拳與抱胸等主要動作外，參選人們也自選2個動作，賴清德對所有合照姿勢配合度都很高。

▲參選北市第5選區的吳沛憶，與賴清德合比愛心手勢。（圖／賴清德競選辦公室提供）



和民進黨合作參選北市第6選區的台北市議員苗博雅，與賴清德愛心5連拍。（圖／賴清德競選辦公室提供）



▲立委參選人吳思瑤與賴清德手比愛心拍照。（圖／賴清德競選辦公室提供）