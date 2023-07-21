郭台銘稱近期訪美「非面試」　突向民眾喊：除非你們給我資格

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

政壇關注鴻海創辦人郭台銘是否獨立參選2024總統，郭今（21日）晚在「董事長開講」新北場上談及自己近期將訪問美國時，突強調「我不是去面試，我目前沒有資格，除非你們給我資格」，讓現場觀眾大聲喊「總統好」。

郭台銘21日晚間出席由美麗島電子報董事長吳子嘉舉辦的「董事長開講」新北場，並由國民黨台北市議員徐巧芯擔任主持人。徐巧芯詢問郭台銘，金門和平宣言主張跟投書《華盛頓郵報》，是否能達到本來預期的效果？

郭台銘說，民進黨執政7年以來完全不顧台灣整體國家安全，利用美中貿易衝突獲取政治利益，造成兩岸對話中斷，甚至步步走向兵凶戰危邊緣。但「一中各表」的精神是兩岸和平基礎，他最近從屏東走到宜蘭，從魚塭走到攤商，民眾心願就是兩岸和平、經濟繁榮、清廉正義。

郭台銘表示，「阿銘是一個絕對不會放棄的執行者」，而且是少數美中兩地都有生活過、投資過，深知美中兩國政府高層人脈與政府運作系統，也認識美國參眾兩院議員；雖然美國人跟兩黨議員跟政府都主張「老鷹」，但他卻看到美國務卿布林肯（Antony Blinken）跟財政部長葉倫（Janet Yellen）訪中，尋找和平對抗又不打仗方法，所以和平已是美國心中最渴望的。

郭台銘說，有熟悉華府智庫的朋友告訴他，美國政治圈目前空氣聞起來都是仇中鷹派，詢問他不怕提金門和平宣言、兩岸和平談判等「鴿派」立場，被老鷹吃掉嗎？但他回應「不會的」，因為他是會給美國帶來會生金蛋的和平鴿，幫美國人賺錢，老鷹就不會「殺鴿取卵」。

郭台銘強調，他曉得美國總統、參眾兩院議員籍美國人不要戰爭，而是需要經濟發展、穩定安全的社會，所以這跟台灣人一樣。

接著，當郭台銘表示自己最近有美國之行，會去見很多美國的經濟跟智庫重要人士時，突說「我不是去面試，我目前沒有資格，除非你們給我資格」現場觀眾聽聞後，立刻給予如雷掌張，並有人喊「總統好」，徐巧芯則緩頰，「沒說出來都不算數」。