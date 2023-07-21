國立大學畢業「面試5公司」沒下文！她被趕出家門：決定北漂

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友從國立大學畢業後，先後面試了5間公司，但通通沒有下文，父親為此勃然大怒，以為她想在家裡耍廢，甚至將她趕出家門，如今她被迫北上找工作，除了壓力外，也忍不住心痛。

女網友在論壇zuvio娓娓道來，當初她努力考上國立大學，但科系並非她所喜歡的，也發現學不到什麼，後來畢業開始找工作，原以為會一切順利，然而前後面試了5間公司，始終沒等到通知，「我爸看我每天在家沒出門賺錢，他的心情也越來越煩躁。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

直到前幾天，父親吃飯時問她，「面試怎麼都沒通知？」而原PO則表示，可能還在審核；沒想到，這番話瞬間惹火父親，脫口罵道「真不知道生妳幹嘛的，畢業也過一段時間了，整天還在家裡耍廢......，拜託妳找不到的話就滾出門吧！看了很痛苦。」

原PO透露，她半夜默默將行李收拾好，準備離開家裡，北上找工作，等賺到錢再寄回家，「心情真的好複雜，畢業後壓力全部都來了。」而網友們則紛紛勸道，「找個勞力的工作，先擋一陣子吧」、「別胡亂北上，在自已縣市先找」、「這樣妳突然北上有地方住嗎？先安頓好再說吧」。