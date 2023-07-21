妹北漂「寧低薪」拒回老家！哥直呼超不懂　全場齊回：問題在你家

▲哥哥不懂妹妹「寧低薪」，也堅持留在台北。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人北漂工作，為了就是長遠的職涯發展及優渥薪資，不過有一名網友求助，他的妹妹在台北市某飯店工作，月薪僅2萬8千元，又沒有升遷機會，但不論他怎麼勸，妹妹就是堅持留在台北，讓他完全無法理解，只要回來台中老家住，生活費可以全存，家人也會幫忙洗衣煮飯，不懂妹妹為何就是不肯回家。

原PO在Dcard表示，他的妹妹在台北市某5星級飯店工作，從大二實習開始工作至今27歲，月薪僅2萬8千元，幾乎從未升遷，連領班都不是，平日生活扣掉房租、水電及飲食等必要開銷，每月只能存下5至6千元，讓他認為「這一點薪水妹妹完全沒有必要在北部生活」。

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原PO透露，妹妹在疫情爆發前原本打算離職，不料被主管以「過陣子能升遷」為由留下，結果疫情爆發後飯店業務縮編，導致妹妹無領班職稱，卻要做類似領班的工作，「全家都希望妹妹回來住，但妹妹一說不喜歡家裡的氛圍，二說在台北工作很快樂，雖然日子是節省的過，但是她很滿足」。

妹妹也告訴他在飯店工作的好處，像是能獲得成就感，見過或服務過很多國家的明星、球星、政治人物等，且每天都可以準時下班，不會亂加班，若有加班或上夜班，也有給足加班費跟津貼，公司福利也非常優渥，一旦離開台北，恐怕很難再找到福利優渥的公司了，這也是妹妹一直不想離職的原因。

對此，原PO仍認為，妹妹的想法還是太年輕了，他認為所謂的成就感，根本比不過實際的薪水，更多的可能是虛榮感，何況妹妹那一點薪水，一旦生病或出國就會快速花光，若回來台中住在家裡，生活費可以全部存起來，家人也會幫忙洗衣煮飯打掃，不懂妹妹為何只想享受現在，堅持留在台北。

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「她就不喜歡家裡，你硬要她回家幹嘛」，「開心就好啊，回家是能存多少錢，我覺得你很煩，從你這篇文就看得出來，根本沒有同理你妹」、「你對家裡的情況好輕描淡寫，感覺沒有你說得那麼好」。

也有人點出妹妹不回家，原因搞不好就是「原PO家庭的問題」，有人說，「女生不回家通常是家庭因素」、「在家被你們貶低然，然後得憂鬱症，有比較好嗎」、「寧願吃苦，也不想回去這種家庭，你怎麼不檢討一下你們自己」、「講那麼長一串，你還是不懂你妹不是喜歡台北，是討厭家人」。