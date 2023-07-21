　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹北漂「寧低薪」拒回老家！哥直呼超不懂　全場齊回：問題在你家

▲少女,學生,妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲哥哥不懂妹妹「寧低薪」，也堅持留在台北。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人北漂工作，為了就是長遠的職涯發展及優渥薪資，不過有一名網友求助，他的妹妹在台北市某飯店工作，月薪僅2萬8千元，又沒有升遷機會，但不論他怎麼勸，妹妹就是堅持留在台北，讓他完全無法理解，只要回來台中老家住，生活費可以全存，家人也會幫忙洗衣煮飯，不懂妹妹為何就是不肯回家。

原PO在Dcard表示，他的妹妹在台北市某5星級飯店工作，從大二實習開始工作至今27歲，月薪僅2萬8千元，幾乎從未升遷，連領班都不是，平日生活扣掉房租、水電及飲食等必要開銷，每月只能存下5至6千元，讓他認為「這一點薪水妹妹完全沒有必要在北部生活」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，妹妹在疫情爆發前原本打算離職，不料被主管以「過陣子能升遷」為由留下，結果疫情爆發後飯店業務縮編，導致妹妹無領班職稱，卻要做類似領班的工作，「全家都希望妹妹回來住，但妹妹一說不喜歡家裡的氛圍，二說在台北工作很快樂，雖然日子是節省的過，但是她很滿足」。

妹妹也告訴他在飯店工作的好處，像是能獲得成就感，見過或服務過很多國家的明星、球星、政治人物等，且每天都可以準時下班，不會亂加班，若有加班或上夜班，也有給足加班費跟津貼，公司福利也非常優渥，一旦離開台北，恐怕很難再找到福利優渥的公司了，這也是妹妹一直不想離職的原因。

對此，原PO仍認為，妹妹的想法還是太年輕了，他認為所謂的成就感，根本比不過實際的薪水，更多的可能是虛榮感，何況妹妹那一點薪水，一旦生病或出國就會快速花光，若回來台中住在家裡，生活費可以全部存起來，家人也會幫忙洗衣煮飯打掃，不懂妹妹為何只想享受現在，堅持留在台北。

▲▼哥嘆「妹寧低薪留台北也不回台中家」 網直言：問題應在你家。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「她就不喜歡家裡，你硬要她回家幹嘛」，「開心就好啊，回家是能存多少錢，我覺得你很煩，從你這篇文就看得出來，根本沒有同理你妹」、「你對家裡的情況好輕描淡寫，感覺沒有你說得那麼好」。

也有人點出妹妹不回家，原因搞不好就是「原PO家庭的問題」，有人說，「女生不回家通常是家庭因素」、「在家被你們貶低然，然後得憂鬱症，有比較好嗎」、「寧願吃苦，也不想回去這種家庭，你怎麼不檢討一下你們自己」、「講那麼長一串，你還是不懂你妹不是喜歡台北，是討厭家人」。

ET快訊
冷氣砸死21歲女大生　政大教授惋惜：是頂級學生
八成胰臟癌患者「都有1症狀」！　醫點名9高風險族群
Melody前夫「頻進醫院」爆瘦！　親友心疼幫發聲
屋主偷施工違規裝冷氣…粗心工人砸死政大女！17F民宅內部曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妹北漂「寧低薪」拒回老家！哥直呼超不懂　全場齊回：問題在你家

高雄苓雅大停電「3338戶一片黑」　台電搶修4小時完成復電

越熱越旺！「大暑有喜」專寵生肖狗　4習俗曝光

地獄使者、76歲爺跳芭蕾都是他！崔印亨演技被讚：認不出是同一人

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網刷整排反串：支持老闆

快訊／高雄苓雅區大停電「3338戶一片黑」　台電緊急回應

大雷雨夜襲！「杜蘇芮」明將生成2條路詭步逼台　雨彈甩4天熱區曝

海外高中生返臺參加！世新大學廣電系營隊　特色課程深受歡迎

俊逸兒童廣播營開麥拉　玩轉數位科技提升思辨能力

【廣編】All-New CR-V開啟優雅自信的嶄新旅程　樹立SUV領航典範

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

黃子佼沉寂1個月首發文！　淚謝孟耿如：用餘生彌補

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」！　嫩嬰肉照曝光：洗基因失敗

亂咬東西！萌貓面壁罰站　無辜喵喵叫求爸原諒QQ

舊愛吳慷仁被影射「把演藝圈當後宮」　夏于喬親吐：我沒被劈腿

妹北漂「寧低薪」拒回老家！哥直呼超不懂　全場齊回：問題在你家

高雄苓雅大停電「3338戶一片黑」　台電搶修4小時完成復電

越熱越旺！「大暑有喜」專寵生肖狗　4習俗曝光

地獄使者、76歲爺跳芭蕾都是他！崔印亨演技被讚：認不出是同一人

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網刷整排反串：支持老闆

快訊／高雄苓雅區大停電「3338戶一片黑」　台電緊急回應

大雷雨夜襲！「杜蘇芮」明將生成2條路詭步逼台　雨彈甩4天熱區曝

海外高中生返臺參加！世新大學廣電系營隊　特色課程深受歡迎

俊逸兒童廣播營開麥拉　玩轉數位科技提升思辨能力

【廣編】All-New CR-V開啟優雅自信的嶄新旅程　樹立SUV領航典範

妹北漂「寧低薪」拒回老家！哥直呼超不懂　全場齊回：問題在你家

美大兵叛逃北韓「過程大還原」！從登機門開溜　24小時越界衝上車

高雄苓雅大停電「3338戶一片黑」　台電搶修4小時完成復電

惡男虐殺貓咪「茶茶」成動保法入獄第一人　呂秋遠：動物權前進了

冷氣墜落砸死政大女！　律師再揭「2關鍵情況」解答誰要負刑責

55歲伊能靜教你「三伏天祛濕」，輕鬆養出不老體質

俄軍連3晚空襲烏克蘭港口「至少2死20多傷」　居民被埋瓦礫堆慘死

鄰居「13年不關水龍頭」！水淹自家...他見理由崩潰：我的問題？

美核潛艦停靠南韓　北韓：可能符合使用核武條件

冷氣砸死21歲政大女學生　工務局1原因裁定「無法可罰」

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網反串狂刷4字

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

杜蘇芮明將生成詭步逼台　雨彈甩4天

大暑巧遇虎爺生日！「4生肖」迎來大運

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

高雄苓雅區停電　影響3338戶

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

財運就像開外掛！3生肖明起財運旺爆

陳紫渝爆「里長超低月薪」　 邰智源嚇：做辛酸的

LINE「傳照片新功能」上線！左上角多1勾勾

更多熱門

相關新聞

北漂妹領35K「他問意義在哪？」　過來人吐真心話

北漂妹領35K「他問意義在哪？」　過來人吐真心話

「月薪多少才值得北漂？」類似話題在網上爭論不休，一名網友透露，有認識的女生月領35K，光是房租就快佔一半，不解這樣有何意義？對此，就有過來人吐露心聲，沒想到引起共鳴，不少鄉民點頭直呼，「還以為是我打的」、「很真實的回答」。

北漂賺5萬！他存不到錢「回南部更絕望」　全場戰翻

北漂賺5萬！他存不到錢「回南部更絕望」　全場戰翻

北漂一年「7件事不習慣」！薪水曝光　過來人勸回家

北漂一年「7件事不習慣」！薪水曝光　過來人勸回家

日本年均收入曝！53歲爸每月只能存435元

日本年均收入曝！53歲爸每月只能存435元

服務業需要引進移工嗎？

服務業需要引進移工嗎？

關鍵字：

低薪北漂

讀者迴響

熱門新聞

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

政大女被砸死　爸爸痛心提2質疑

蘆洲1人墜6樓倒臥血泊　緊急搶救中

13歲少女「當誘餌」抓色狼　警監控下竟被載走性侵

從八里到新店學開車…政大女被冷氣砸死！家屬悲痛難接受　

屋主偷施工違規裝冷氣…粗心工人砸死政大生！17F民宅內部曝光

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

Melody前夫爆「頻繁進出醫院」：現在只想活下去

八成胰臟癌患者「都有1症狀」！　醫點名9高風險族群

冷氣砸死女大生　政大教授惋惜：是頂級學生

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網反串狂刷4字

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

更多

最夯影音

更多
想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常
皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面