前Google人資曝「最常見NG履歷」　一旦踩雷秒被刷掉

▲履歷是進入面試關卡的敲門磚。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

前Google招募人員丘奇（Nolan Church）表示，應徵者書寫履歷時，最常犯的其中一個錯誤就是「字太多」卻沒什麼重點，只要他看見這種格式，「你前進下一關的機會就是0」。

Google職缺競爭激烈，根據富比士2014年報導，他們每年收到多達200萬份履歷，錄取機率比哈佛大學還要低。隨著該公司今年資遣1.2萬名員工，未來招募名額減少，聘用程序也會更嚴格。因此，打從一開始就讓招募人員印象深刻，是非常重要的一件事。

丘奇是高階管理人力平台「Continuum」創辦人兼CEO，2012至2015年在Google擔任招募人員。他以「文字磚塊」形容過度冗長的履歷，儘管寫了很多單字，卻沒有表達太多內容。

丘奇解釋，「簡潔的能力」也是一種關鍵技能，若一名應徵者無法做到，那麼「你不可能在職場上寫出精鍊的文字」。他也鼓勵，應徵者可以使用ChatGPT或Grammarly等工具，協助改良履歷內容。

前Google人力運營高級副總裁博克（Laszlo Bock）表示，他在公司任職20年，看過逾2萬份履歷，最常見錯誤包括打字錯誤、格式不佳、太過冗長，「一個良好的經驗法則是，每10年的工作經驗需要一頁履歷」。