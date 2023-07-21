只有3天！超商「免費請喝燕麥拿鐵」　再加碼送1包米

▲「2023亞太永續博覽會」今（21）日起至7月23日於台北世貿一館登場，統一超商也在此打造佔地56坪的「7-11 GOOD STORE」永續概念店。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

免費喝咖啡機會來了！就有超商打造全新「永續概念店」，限時3天登場，現場還會免費送米、免費請喝中杯燕麥拿鐵；另外，超商全台門市也於同期間祭出一系列綠色優惠，像是燕麥飲系列指定飲品「同品項第2杯10元」、現蒸地瓜「單件加贈OPEN POINT 7%」。

「2023亞太永續博覽會」今（21）日起至7月23日於台北世貿一館登場，統一超商也在此打造佔地56坪的「7-11 GOOD STORE」永續概念店，以友善土地、循環再生、永續教育為策展核心，現場除了有與永續相關的商品及服務，還有OPEN姊姊說故事、永續繪本DIY及人氣大明星OPEN!家族近距離等多元活動。

▲活動現場還有許多與永續相關的商品。



▲現場還有以100%永續紙材回收打造而成的紙桌椅。



「7-11 GOOD STORE」永續概念店現場也加碼3大免費好康，分別為打卡送低碳植米（每日限量500名）、使用自帶杯／循環杯可於現場獲得1杯中杯燕麥拿鐵（每日限量500杯）以及現場加入好鄰居官方LINE帳號即可免費獲得永續手掌繪本（每日限量500本）。

▲「7-11 GOOD STORE」永續概念店加碼免費好康，像是打卡送低碳植米（每日限量500名）、使用自帶杯／循環杯可於現場獲得1杯中杯燕麥拿鐵（每日限量500杯）。



不僅如此，全台7-11門市也於今（21）日起至7月23日展開多項「綠色優惠」，像是CITY燕麥飲系列指定飲品「同品項第2杯10元」、指定天素地蔬冷藏鮮食商品「單件加贈OPEN POINT 7%」以及現蒸地瓜「單件加贈OPEN POINT 7%」。

▲可可奶香冰淇淋還吃得到整塊可可布朗尼。（圖／麥當勞提供）

天氣這麼熱，喝完燕麥拿鐵吃冰更過癮！麥當勞「可可布朗尼冰炫風」重磅回歸，經典奶香冰淇淋搭配苦甜可可粉，再放進超罪惡巧克力布朗尼，打造醇厚香濃的巧克力風味，大口吃還吃得到卡滋脆片的酥脆口感，巧克力控肯定不能放過，即日起於全門市限量開賣，售完為止。