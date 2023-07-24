　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商咖啡飲品「買5送2」！大杯美式下殺32元　加碼卡布奇諾買1送1

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11指定咖啡飲品買5送2。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

炎炎夏日，當然要喝冰冰涼涼的飲品！就有超商推出限時「咖啡飲品買5送2」，大杯美式、大杯拿鐵及珍珠椰果四季春青茶通通都可享優惠，其中，大杯美式下殺單杯32元，直接替荷包省一波；若在活動期間內轉贈優惠給好友，即可加碼享卡布奇諾買1送1。

7-11 OPEN POINT行動隨時取在7/25前推出「咖啡飲品買5送2」優惠，品項有CITY CAFE大杯卡布奇諾優惠價275元、CITY CAFE大杯美式優惠價225元、CITY CAFE大杯拿鐵優惠價275元、CITY TEA珍珠椰果四季春青茶/優格好多青茶優惠價300元、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾優惠價375元、CITY PRIMA小農水果冰磚咖啡(檸靜時光冰磚/橙香陽光冰磚)優惠價600元。

不僅如此，7-11再加碼，只要在活動期間購買以上任一優惠，並轉贈分享給好友，就能再獲得大杯卡布奇諾買1送1專屬連結賣場。

▲▼麥當勞熟客券回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞熟客券限時回歸，集滿3張熟客券就可免費吃1個大麥克。（圖／麥當勞提供）

放暑假就要宅在家吃速食！麥當勞「得來速熟客券」重磅回歸，即日起至8/8止，只要於得來速購買任何餐點產品消費（不含醬包及其他非單獨銷售產品），每車、每次可獲得1張「熟客券」，只要集滿3張就可於下次至得來速窗口時免費換大麥克1個，兌換期限至8/15前，把握機會搶吃免費大麥克。

ET快訊
她用老公好市多會員卡　結帳被抓包「遭終身禁止入內」
快訊／下單要外送員「到林淑芬服務處開槍」　40歲男北市落網
2男上火車「霸佔廁所」不出來！她拉開門見一幕氣炸：很舒服？
颱風假5縣市可能性高！杜蘇芮最新路徑　亞歷媽再遭毀滅性爆料
女排球隊練球　齊齊哈爾體育館坍塌11死
刈包名店檢出「黃麴毒素」超標
何潤東夫妻結束16年異地生活！老婆坦承「生活不能自理」搬到大

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

一個月瘦八公斤！豬隊友變神隊友！董至成運動場上找回第二春！

【廣編】COOL熱夏季　喝韓飲透心涼

超商咖啡飲品「買5送2」！大杯美式下殺32元　加碼卡布奇諾買1送1

【廣編】張孝全的「儀式感」秘密武器　一瓶搞定所有場合

入職先領11天假！foodpanda奪「亞洲幸福企業獎」　員工最愛3大福利曝

東森購物攜手香榭國際合作直播　燃起精品風潮

萬安演習！2大外送平台連4天「暫停外送地區、時段」快看

必點冰球氣泡凍飲、水煮蛋厚片！　中山區人氣咖啡廳換新菜單了

今天就買！超商咖啡「買1送1」開喝　還有思樂冰新口味

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

一個月瘦八公斤！豬隊友變神隊友！董至成運動場上找回第二春！

【廣編】COOL熱夏季　喝韓飲透心涼

超商咖啡飲品「買5送2」！大杯美式下殺32元　加碼卡布奇諾買1送1

【廣編】張孝全的「儀式感」秘密武器　一瓶搞定所有場合

入職先領11天假！foodpanda奪「亞洲幸福企業獎」　員工最愛3大福利曝

東森購物攜手香榭國際合作直播　燃起精品風潮

萬安演習！2大外送平台連4天「暫停外送地區、時段」快看

必點冰球氣泡凍飲、水煮蛋厚片！　中山區人氣咖啡廳換新菜單了

今天就買！超商咖啡「買1送1」開喝　還有思樂冰新口味

5歲兒摸「店內小恐龍」上下跳被制止　媽問影響誰了？網見店規戰翻

外媒列「8款不推薦電動車」　特斯拉Model X、Nissan Leaf都上榜

廣末涼子爆砸「巨額分手費」斷開13年老公！　光速離婚掀2關鍵

撿到身心障礙女學生背包「發現1萬元」　校警爽花光下場慘

海線四季溫差大！　租客最愛標配「房租貴一點都有人要」

學者揭「太平官現象」越來越明顯　示警：去年的選舉才血跡斑斑

山寨《鬼滅之刃》手遊驚現iOS暢銷榜　Aniplex看報紙才知道：正在了解

颱風杜蘇芮逼近　台南市研議U12少棒賽因應方案

陸預測：杜蘇芮28日登陸福建沿海　途中可能擦過、登陸台灣西南部

MeToo竹科版！外籍男1hr內2度在電梯強抱男同事　還用下體蹭

消費熱門新聞

萬安演習　2大外送平台暫停外送地區、時段一次看

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

今天就買！超商咖啡「買1送1」來了

好市多夏日降暑系保養免千元入手

foodpanda奪亞洲幸福企業獎！

中山區人氣咖啡廳換新菜單了

超商咖啡飲品「買5送2」來了！

一個月瘦八公斤董至成找回第二春

周曉涵帥穿超跑系美鞋高級感爆棚

超商「5大品項買1送1」只有3天

外送平台連4天「暫停外送1小時」

超商限時3天「霜淇淋買1送1」！

東森購物攜手香榭國際合作直播　燃起精品風潮

超商最新8款消暑冰開吃了！

更多熱門

相關新聞

台中鰻魚飯消費滿額送半價券

台中鰻魚飯消費滿額送半價券

日本從江戶時代開始流傳起在夏季土用丑之日大啖鰻魚飯補元氣的習俗，今年土用丑之日是在7月30日，台中「大江戶町鰻屋」優惠一樣不缺席，7月24日～8月24日期間消費滿千元，就送「夢幻鰻魚桶飯」半價券。而「伊勢路-勝勢日式豬排」也在7月30日～8月31日期間推出酥炸鰻魚老饕豬排套餐，而7月30日-8月1日這３天要點這套餐送特製鰻魚小料理。

夏季限定「酪梨手搖杯」回來了

夏季限定「酪梨手搖杯」回來了

全台最美市集新品牌到台北逛70攤位

全台最美市集新品牌到台北逛70攤位

關鍵字：

美食雲咖啡優惠超商優惠

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

黃沐妍變超壯！「體脂13」體態照太猛

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面