超商咖啡飲品「買5送2」！大杯美式下殺32元　加碼卡布奇諾買1送1

▲7-11指定咖啡飲品買5送2。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

炎炎夏日，當然要喝冰冰涼涼的飲品！就有超商推出限時「咖啡飲品買5送2」，大杯美式、大杯拿鐵及珍珠椰果四季春青茶通通都可享優惠，其中，大杯美式下殺單杯32元，直接替荷包省一波；若在活動期間內轉贈優惠給好友，即可加碼享卡布奇諾買1送1。

7-11 OPEN POINT行動隨時取在7/25前推出「咖啡飲品買5送2」優惠，品項有CITY CAFE大杯卡布奇諾優惠價275元、CITY CAFE大杯美式優惠價225元、CITY CAFE大杯拿鐵優惠價275元、CITY TEA珍珠椰果四季春青茶/優格好多青茶優惠價300元、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾優惠價375元、CITY PRIMA小農水果冰磚咖啡(檸靜時光冰磚/橙香陽光冰磚)優惠價600元。

不僅如此，7-11再加碼，只要在活動期間購買以上任一優惠，並轉贈分享給好友，就能再獲得大杯卡布奇諾買1送1專屬連結賣場。

▲麥當勞熟客券限時回歸，集滿3張熟客券就可免費吃1個大麥克。（圖／麥當勞提供）

放暑假就要宅在家吃速食！麥當勞「得來速熟客券」重磅回歸，即日起至8/8止，只要於得來速購買任何餐點產品消費（不含醬包及其他非單獨銷售產品），每車、每次可獲得1張「熟客券」，只要集滿3張就可於下次至得來速窗口時免費換大麥克1個，兌換期限至8/15前，把握機會搶吃免費大麥克。