今天就買！超商咖啡「買1送1」開喝　還有思樂冰新口味

▲7-11門市今（23）日起推出「CITY CAFE特大美式買1送1」、「CITY CAFE特大拿鐵買2送1」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

今天就買！就有超商自今（23）日起祭出「特大美式買1送1」及「特大拿鐵買2送1」優惠，趕快把握便宜衝門市買了，而天氣炎熱，當然要來點冰的解暑，超商經典「思樂冰」即日起於限定門市陸續販售，且還推出全新2款口味以及特大杯容量，讓你一次喝個過癮。

7-11門市推出咖啡優惠，今（23）日起至7月25日止，可享「CITY CAFE特大美式買1送1」、「CITY CAFE特大拿鐵買2送1」。

另外，7-11人氣飲品「思樂冰」即日起於全台限定門市陸續販售，分為特大杯45元、大杯39元及中杯30元共3種容量，除了經典的可口可樂風味之外，同步推出夏季限定「果漾蘋果風味蘇打」、「果漾檸檬風味汽水」2款全新口味，前者結合紅蘋果甜香及青蘋果滋味，層次豐富，後者則以黃金比例混搭萊姆與檸檬香。

▲思樂冰除了經典的可口可樂風味之外，還有最新「果漾蘋果風味蘇打」、「果漾檸檬風味汽水」2款口味。（圖／記者周姈姈攝）



▲可可奶香冰淇淋還吃得到整塊可可布朗尼。（圖／麥當勞提供）

麥當勞「可可布朗尼冰炫風」也重磅回歸，經典奶香冰淇淋搭配苦甜可可粉，再放進超罪惡巧克力布朗尼，打造醇厚香濃的巧克力風味，大口吃還吃得到卡滋脆片的酥脆口感，巧克力控肯定不能放過，即日起於全門市限量開賣，售完為止。