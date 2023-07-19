快來試手氣！超商人氣飲料「任2件0元」爽喝　加10元送史努比磁鐵

▲7-11即日起推出「飲料抽抽樂」活動，任2件最低0元。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

暑假宅在家，絕對少不了零食、飲料！就有超商自即日起推出「飲料抽抽樂」活動，只要購買20元以上指定飲料任2件即可參加抽獎，有機會能抽中最低0元優惠，快來試試手氣；另外再加碼，購買任2件指定飲料加10元就送限量史努比復古磁鐵1個。

7-11率超商先例推出行動抽抽樂，每日可先在7-11 APP或7-11 LINE官方帳號線上試手氣再到門市消費，線上線下抽抽樂折扣將擇低者折價，一天最多有5次中獎機會；即日起至8/22止，凡購買20元(含)以上指定飲料任2件即可參加抽獎，人氣飲品最低折扣只要0元起。

▲限量「SNOOPY天天好心情磁鐵」共9款，隨機出貨，送完為止。

近年復古風重新引領風潮，7-11過去曾推出哆啦A夢、Hello Kitty肖像磁鐵集點加價購活動，帶動收集熱潮，甚至被譽為「贈品始祖」，因此本次飲料抽抽樂活動再加碼推出人氣肖像「SNOOPY天天好心情磁鐵」，消費任2件指定飲料加價10元就送限量「SNOOPY天天好心情磁鐵」1個。

▲麥當勞5大夯品買1送1今天開跑。（示意圖／麥當勞提供）

麥當勞即日起至8/29祭出「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「BOGO」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。