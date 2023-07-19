　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

低碳旅遊到花蓮！4條路線食衣住行都有　百元抵用券免費送

▲▼民眾到花蓮旅行時，選擇低碳綠色行程，當個有責任的旅人，可獲得低碳旅遊抵用劵。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲民眾到花蓮旅行時，選擇低碳綠色行程，當個有責任的旅人，可獲得低碳旅遊抵用劵。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

只要填問卷及粉絲頁按讚，到花蓮旅遊有機會獲得兩張百元的抵用券！花蓮縣環境保護局為鼓勵民眾到花蓮旅行時，能選擇低碳綠色旅遊行方案當個有責任的旅人，即日發行5000張低碳旅遊抵用劵每張價值100元，在配合店家可以百分百抵用，以促進遊客到花蓮時能選擇更友善環境的旅遊方式。

為達到2050淨零排放目標，縣長徐榛蔚率縣府團隊積極響應聯合國17項SDGs永續發展指標，企圖引領風潮，透過低碳旅遊、低碳飲食、環保旅館（店），並且以淨零綠生活等態度，積極推動低碳永續家園等作為，將花蓮最優質的環保遊憩與觀光客分享，更期待藉由低碳旅遊抵用劵行銷，鼓勵到花蓮旅遊民眾，認識低碳旅遊模式、精神，實際響應低碳旅遊的一切作為，共同向環境永續的目標邁進。

▲▼民眾到花蓮旅行時，選擇低碳綠色行程，當個有責任的旅人，可獲得低碳旅遊抵用劵。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

環保局表示，今年花蓮縣推出「原鄉森呼吸—chill自然」、「壽豐享生活—chill樂活」、「瑞穗悠閒遊—chill自在」和「洄瀾大陳村—chill人文」四條低碳綠色旅遊行程，依環保、低碳方向規劃旅遊行程，減少因交通、食宿帶來的環境負荷，以維護自然景觀生態。在食衣住行方面，規劃民眾搭乘綠色運具、參觀綠色景點、選擇環保餐廳用餐、住宿環保旅宿、參與地方深度體驗的旅遊方式，提升民眾對於節約資源和責任消費的意識，讓淨零綠生活不再是一個口號，永續就如生活的日常，共同打造低碳綠色旅遊品牌形象。

環保局指出，即日起只要至指定配合店家消費時，到「碳索你沒來過的花蓮」FB粉絲頁按讚或分享抵用劵貼文，即可獲得1張低碳抵用劵；另外，再到「花蓮低碳旅遊資訊」（https://hlepb-lowcarbon.easylife.net.tw/ ）網填寫問卷，立刻加碼再獲得1張，每人限申請1次，完成任務後即可於索取店家折抵，每人最多可獲得2張，活動於即日起至數量發完為止。

ET快訊
Melody被告離婚協議無效　律師「除非提2舉證」
颱風「杜蘇芮」最快周六生成！路徑出爐　不排除有海警機率
快訊／警派出所內「頭部中彈身亡」！
女倒床上「四肢噴血亡」　男友水果刀分屍！
只花200元中大樂透！　台中男「捐出1半」
秘戀帥警半年！　陳紫渝羞喊：雙方都很珍惜這段感情
獨／女友控家暴性侵　「超跑將軍」喊冤：她劈腿還帶回家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

曾之婕當選台南市好人好事　唯一市議員且最年輕入榜

低碳旅遊到花蓮！4條路線食衣住行都有　百元抵用券免費送

竹市夏日清涼旅遊專案開跑　市府請吃冰再送限量好禮

全台首創絨毛玩偶「KHTOY旗艦館」民雄開幕　11月前全館75折

台南爭取公幼家長寒暑假延長照顧補助成功　黃偉哲感謝中央支持

快訊／台南新營區住宅火警　神明廳濃煙明火竄出民眾奔逃

公私協力傳承客家文化　竹市府補助民間推廣客家藝文活動

留家鄉伴嬤還加入布農歌謠隊　台東海端鄉胡軍獲全國孝行楷模

打造孩子夢想基地　台灣夢計畫埔里慈恩社區揭牌

強化森林火災防救能力　 屏東林管處辦理直升機人員吊掛複訓

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

回憶殺！Tank唱偶像劇OST串燒　「專屬天使＋給我你的愛」好好聽

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

曾之婕當選台南市好人好事　唯一市議員且最年輕入榜

低碳旅遊到花蓮！4條路線食衣住行都有　百元抵用券免費送

竹市夏日清涼旅遊專案開跑　市府請吃冰再送限量好禮

全台首創絨毛玩偶「KHTOY旗艦館」民雄開幕　11月前全館75折

台南爭取公幼家長寒暑假延長照顧補助成功　黃偉哲感謝中央支持

快訊／台南新營區住宅火警　神明廳濃煙明火竄出民眾奔逃

公私協力傳承客家文化　竹市府補助民間推廣客家藝文活動

留家鄉伴嬤還加入布農歌謠隊　台東海端鄉胡軍獲全國孝行楷模

打造孩子夢想基地　台灣夢計畫埔里慈恩社區揭牌

強化森林火災防救能力　 屏東林管處辦理直升機人員吊掛複訓

欣興董座曾子章與AMD執行長蘇姿丰會面　公司低調回應：屬正常

快訊／雲豹裝甲車案延燒！中興電工董事長請辭　定7／24補選

Grand Seiko慶鐘錶名店金生儀百周年　聯名錶限量23只點出創始年

40歲工程師突心梗！血管阻塞逾85%　醫嘆：遭「神秘殺手」糾纏

肖戰《玉骨遙》7金句：不要再為了不值得的人，蹉跎自己了

步調放慢、耐心選球收效　周佳樂自我勉勵：帶拚勁到球場

很多小雞都走了？柯文哲稱藍參選人找他　藍委勸自重：公布名單

我國6家酒廠仍遭「禁止輸中」　3業者無意補件

藍委指侯友宜民調加溫中　「火車開到台中了不能拉回台北」

瑞士《愛的迫降》玄彬彈琴取景地　即日起想拍照每人收180元

飼主站船邊「讓黑汪秀才藝」　下秒被撲倒摔落水中超狼狽

地方熱門新聞

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

三重後竹圍公園新風貌　臘腸狗主題遊具超吸睛

迎接世客博　青埔四大建設陸續完工

停白線也可能吃罰單　中壢200車主挨罰

交通處罰記點新規定　1年內記12點吊照2個月

新北提前完成24組抽水機組更新

婦人心臟病突發求救卻報錯地址

三峽納涼季開跑　消暑茶點飲搶先嚐

南警埋伏查獲白牌車取簿手

男久坐農會不走　內埔警出奇招奏效

偏鄉小黃狗骨折　新北動保處手術救回

南投縣政府提醒平均地權條例修正重點

黃偉哲赴韓行銷韓國最大英文報紙刊出專訪

自稱忘記機車停放處求助　東港警載返家看到機車在車庫

更多熱門

相關新聞

旅伴3字雷爆！她怒飆「都可以」爆共鳴

旅伴3字雷爆！她怒飆「都可以」爆共鳴

地雷旅伴有很多種，遲到魔、擺爛巨嬰、小氣鬼等等，曾令不少人頭痛不已。就有網友對一種旅伴超感冒，「真的整個超火，說要出去玩，然後根本不給任何意見，好像完全不關他們的事一樣，X！忙的話就不要出來玩啦！」尤其討厭3個字「都可以」，話題引發共鳴。

提前2.6hrs到桃機已排爆！他驚：一定要提早

提前2.6hrs到桃機已排爆！他驚：一定要提早

雲南低價團「禁收記者律師」　擔心被偷拍

雲南低價團「禁收記者律師」　擔心被偷拍

南投65至70歲長者　免費接種肺炎鏈球菌疫苗

南投65至70歲長者　免費接種肺炎鏈球菌疫苗

花蓮天文旅遊再出擊　豐濱部落賞星品咖啡

花蓮天文旅遊再出擊　豐濱部落賞星品咖啡

關鍵字：

低碳旅遊路線食衣住行百元抵用券免費大方送

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

Melody爆奪前夫3上億房產！遭提告「離婚協議無效」

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

即／桃園中壢命案！女「身中數刀」倒床上慘死

救護車鳴笛趕救人　騎士不禮讓相撞

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

即／最美里長陳紫渝認愛了！喊：跟凃先生正在交往

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面