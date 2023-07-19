低碳旅遊到花蓮！4條路線食衣住行都有　百元抵用券免費送

▲民眾到花蓮旅行時，選擇低碳綠色行程，當個有責任的旅人，可獲得低碳旅遊抵用劵。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

只要填問卷及粉絲頁按讚，到花蓮旅遊有機會獲得兩張百元的抵用券！花蓮縣環境保護局為鼓勵民眾到花蓮旅行時，能選擇低碳綠色旅遊行方案當個有責任的旅人，即日發行5000張低碳旅遊抵用劵每張價值100元，在配合店家可以百分百抵用，以促進遊客到花蓮時能選擇更友善環境的旅遊方式。

為達到2050淨零排放目標，縣長徐榛蔚率縣府團隊積極響應聯合國17項SDGs永續發展指標，企圖引領風潮，透過低碳旅遊、低碳飲食、環保旅館（店），並且以淨零綠生活等態度，積極推動低碳永續家園等作為，將花蓮最優質的環保遊憩與觀光客分享，更期待藉由低碳旅遊抵用劵行銷，鼓勵到花蓮旅遊民眾，認識低碳旅遊模式、精神，實際響應低碳旅遊的一切作為，共同向環境永續的目標邁進。

環保局表示，今年花蓮縣推出「原鄉森呼吸—chill自然」、「壽豐享生活—chill樂活」、「瑞穗悠閒遊—chill自在」和「洄瀾大陳村—chill人文」四條低碳綠色旅遊行程，依環保、低碳方向規劃旅遊行程，減少因交通、食宿帶來的環境負荷，以維護自然景觀生態。在食衣住行方面，規劃民眾搭乘綠色運具、參觀綠色景點、選擇環保餐廳用餐、住宿環保旅宿、參與地方深度體驗的旅遊方式，提升民眾對於節約資源和責任消費的意識，讓淨零綠生活不再是一個口號，永續就如生活的日常，共同打造低碳綠色旅遊品牌形象。

環保局指出，即日起只要至指定配合店家消費時，到「碳索你沒來過的花蓮」FB粉絲頁按讚或分享抵用劵貼文，即可獲得1張低碳抵用劵；另外，再到「花蓮低碳旅遊資訊」（https://hlepb-lowcarbon.easylife.net.tw/ ）網填寫問卷，立刻加碼再獲得1張，每人限申請1次，完成任務後即可於索取店家折抵，每人最多可獲得2張，活動於即日起至數量發完為止。