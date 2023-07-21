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等到了！超商咖啡「買1送1」爽喝　限時3天快買

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市推出「特大美式買1送1」、「特大拿鐵買2送1」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

本周日（7月23日）即將迎來二十四節氣中最炎熱的「大暑」，為了幫大家解暑，就有超商推出限時3天「特大美式買1送1」、「特大拿鐵買2送1」優惠；另外，超商經典「思樂冰」也於全台限定門市陸續販售，除了推出全新3款容量之外，還有2款新口味等喝。

7-11門市推出咖啡優惠，自7月23日至7月25日止，可享「CITY CAFE特大美式買1送1」、「CITY CAFE特大拿鐵買2送1」。

另外，7-11人氣飲品「思樂冰」即日起於全台限定門市陸續販售，分為特大杯45元、大杯39元及中杯30元共3種容量，除了經典的可口可樂風味之外，同步推出夏季限定「果漾蘋果風味蘇打」、「果漾檸檬風味汽水」2款全新口味，前者結合紅蘋果甜香及青蘋果滋味，層次豐富，後者則以黃金比例混搭萊姆與檸檬香。

▲▼7-11思樂冰 。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲思樂冰除了經典的可口可樂風味之外，還有最新「果漾蘋果風味蘇打」、「果漾檸檬風味汽水」2款口味。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼麥當勞可可布朗尼冰炫風回歸。（圖／業者提供）

▲可可奶香冰淇淋還吃得到整塊可可布朗尼。（圖／麥當勞提供）

麥當勞「可可布朗尼冰炫風」也重磅回歸，經典奶香冰淇淋搭配苦甜可可粉，再放進超罪惡巧克力布朗尼，打造醇厚香濃的巧克力風味，大口吃還吃得到卡滋脆片的酥脆口感，巧克力控肯定不能放過，即日起於全門市限量開賣，售完為止。

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