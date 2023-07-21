13歲少女當誘餌抓色狼...烏龍警面前被載走性侵　中壢分局說話了

▲針對13歲少女配合警方偵辦以自身誘捕張姓男子，但卻在警方監控下遭張男逼迫口交得逞，中壢警分局副分局長朱孝全指出，將配合檢方偵辦絕不護短。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市13歲少女於2020年間配合警方辦案男子逼迫進行性交易時，配合警方辦案願意自身出面誘捕，未料卻在警方監控下，仍遭張男開車將少女載走，少女隨後在車上被張男逼迫口交得逞，桃園地檢署檢察官得知後將分案調查。中壢警方今（21）日強調，警方配合桃園地檢署調查絕不護短，相關疏失責任將一併追究嚴懲，絕不容許類似錯誤再次發生。

桃園市13歲少女於2020年在網路交友軟體認識張姓男網友，雙方以5,000元代價合意性交易，張男誘惑少女自拍裸照供其觀賞，少女自拍後已傳給張男，未料卻是噩夢開始，張男與少女性交易時，少女未依約到場，張男則威嚇少女必須出面性交易，否則將在網路公開裸照，少女心生畏懼下告訴家人，並向警方報案。未料在中壢警方監控下，少女赴約時被張男開車載走，並在附近路旁車上逼迫少女口交得逞，張男事後將少女載回原地，仍被埋伏警方圍捕到案。

由於少女在法院審理時才透露這段案情，桃園地檢署獲悉後，經過公訴檢察官追加起訴法條，桃園地院最後作出判決，判張有期徒刑8年；至於中壢警方在被害少女報案配合誘捕，卻仍發生被害人「丟人」事件，甚至被性侵等烏龍事件，檢方將在收到法院判決書後，研析確認相關事實與法律適用，以釐清員警是否涉及違法，若有違法情事，將依法分案偵辦。

中壢警分局今天重申，本案偵辦過程，從受理、筆錄製作及行動當時，均有其監護人同意及全程在旁陪同，並無單獨以13歲少女做為誘餌之狀況；此外，警方執行中發生被害人脫蹤失控情形，警方將深自檢討改進，配合桃園地檢署調查釐清員警有無涉及違法情形，相關疏失責任將一併追究嚴懲，絕不容許類似錯誤再次發生。