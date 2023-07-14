警局副分局長變身廣播員　全力宣導反詐騙「鄉親啊！別被騙啦」

▲桃園市警局中壢警分局副分局長詹枝松與偵查隊長陳志鵬昨天下午到桃園廣播電台擔任一日播音員，宣導防詐觀念。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於網路詐騙盛行，桃園廣播電台昨（13）日邀請中壢警分局副分局長詹枝松、偵查隊長陳志鵬擔任擔任一日廣播員，透過空中宣導防詐，詹枝松指出，現在案發最高、損失金額最大的詐騙手法，就是「假投資」型詐欺，以去年為例，全台有近3萬件詐欺案，受騙金額高達70億元，警方最大挑戰，一方面努力偵辦，另一方面也認真教導民眾如何識別詐欺、避免被騙與保住自己荷包。

中壢警分局副分局長詹枝松、偵查隊長陳志鵬，昨天接受桃園廣播電台FM106.9邀請，擔任一日廣播員宣導防詐觀念，向聽眾朋友解說各種新式詐騙手法以及如何避免被詐騙。

▲桃園市警局中壢警分局副分局長詹枝松與偵查隊長陳志鵬，昨天下午到桃園廣播電台擔任一日播音員，宣導防詐常識。（圖／記者沈繼昌翻攝）

詹枝松指出，去年全台有近3萬件詐欺案，民眾受騙金額估計高達70億元，警方一方面努力偵辦詐騙案，另一方面也認真宣導民眾如何識別詐欺、避免被騙。詐騙集團很會利用人們「貪」的心理，再假冒名人或投顧老師與你建立基礎信任後，把你騙得團團轉，其中網路上投資型理財最為普遍，所以民眾投資前一定要擦亮眼睛看清楚，投資一定會有賺有賠，沒有穩賺不賠的投資，否則自己投資就好，何必與他人分享。

桃園廣播電台主持人蘇如楓也認同，長久以來電台就以造福社會為宗旨，現在全台詐欺案件頻繁，常看到電視上很多人被騙得血本無歸，希望透過廣播宣導反詐騙，也期望透過警方現身說法，讓防詐騙資訊傳播到社會的每個角落，提升民眾「識別詐欺」能力，一起擔任荷包守門員，保護自己與家人不要受騙。