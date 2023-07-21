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桃園2死1傷原因曝光！熱水器未裝強排　冷氣強送一氧化碳進房奪命

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市龜山區文化七路一處社區大樓21日凌晨5時許發生意外！大樓8樓住戶疑似使用熱水器不慎，一氧化碳中毒，造成2死1傷。警消初判，因該戶熱水器安裝在陽台上，且無加裝強制排氣管，陽台窗戶又為半開狀態，而死者房間冷氣又裝在通風不良的陽台上，一氧化碳遭冷氣迴風排進屋內，才釀成悲劇。

▲桃園一氧化碳中毒釀2死1傷。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園一氧化碳中毒釀2死1傷，大樓外觀圖。（圖／記者沈繼昌攝）

回顧整起事發經過，桃園市消防局21日凌晨5時25分接獲陳姓屋主報案，家中有人身體不適，請求救護車到場救援。警消趕抵現場發現，共有3名患者，其中21歲陳女、19歲郭女倒臥房內，已無呼吸心跳，另一名21歲鄭姓女子則是位於樓中樓臥室中，頭暈、意識不清，緊急將人送往林口長庚醫院，經急救後陳、郭死亡，鄭則無生命危險。

▲桃園一氧化碳中毒釀2死1傷。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲熱水器未加裝強制排氣管，加上死者冷氣又裝設在通風不良的陽台上釀成悲劇。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

警消指出，當時抵達現場時，一樓陽台的熱水器正在燃燒，二樓洗完澡的21歲鄭女也有頭暈、肢體無力的跡象，隨即懷疑為一氧化碳中毒事件。

經警消檢查現場發現，該戶的熱水器安裝在陽台且無加裝強制排氣管，而陽台窗戶為半開狀態，加上有晾衣服導致通風不良，產生一氧化碳。而死亡陳女的房間冷氣，正好裝置在通風不良的陽台上。初步推測，因此將一氧化碳吹進了室內，導致這起憾事發生。

▲桃園一氧化碳中毒釀2死1傷。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

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