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全套服務變按摩！嫩妹PO辣照...老司機也被騙　8長腿女被逮

▲▼台中警方逮捕8名兼差按摩嫩妹，收取男客性交易的現金後卻失蹤，涉嫌色情詐欺。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方逮捕8名兼差按摩嫩妹，收取男客性交易的現金後卻失蹤，涉嫌色情詐欺。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市8名19歲至22歲的嫩妹在逢甲商圈承租套房，然後透過社群po出身材火熱、幾近全裸的照片誘騙拉客，標榜「3000元、全」，客人依約上門被按摩得慾火難耐，想要進一步交易時，個工妹才說「全」是全身按摩，不是全套服務喔，而且要換到指定摩鐵，男客這時只得乖乖掏出1萬元，興沖沖的跑去開房間等待，結果等到櫃檯都趕人了，才知受騙上當。

▲▼台中警方逮捕8名兼差按摩嫩妹，收取男客性交易的現金後卻失蹤，涉嫌色情詐欺。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局為維護選舉治安、打擊黑幫暴力，7月13日至20日執行「全國同步掃黑暨打詐行動專案」，共逮捕治平專案目標6件46人，詐欺集團20件89人，槍枝9把、子彈264顆、海洛因966.58公克、大麻765.19公克、安非他命4056.3公克及不法所得1億5千多萬元，充分展現查緝成效。

▲▼台中警方逮捕8名兼差按摩嫩妹，收取男客性交易的現金後卻失蹤，涉嫌色情詐欺。（圖／民眾提供，下同）

台中刑大不但抓槍毒，連色情詐欺也不放過，有嫩妹在「捷克論壇」網站，刊登火辣的裸胸美照，強調百分百不是詐騙，不收點數，以客為尊，私人特別服務，排放壓力，一試成主顧，只要3000元，地點就在逢甲商圈。

▲▼台中警方逮捕8名兼差按摩嫩妹，收取男客性交易的現金後卻失蹤，涉嫌色情詐欺。（圖／民眾提供，下同）

男客加賴後依約上門，付了錢，享受嫩妹按摩，男客被抓得慾火高漲，想要提槍上陣時，這時嫩妹卻說，3000元是全身按摩，不是全套服務喔，要進一步得換汽車旅館，再付8000元至1萬元不等，這時精蟲衝腦的男客當然馬上掏錢，並直奔摩鐵等待，結果等到時間都到了，遲遲未見個工妹（指個人經營的賣淫女），這時才知受騙。

▲▼台中警方逮捕8名兼差按摩嫩妹，收取男客性交易的現金後卻失蹤，涉嫌色情詐欺。（圖／民眾提供，下同）

刑大偵六隊7月14日前往逮捕何姓等3名男子以及8名女子，11人坦承犯行，雙方以46比收取男客費用，全案將11人依詐欺罪嫌送辦，3男各2萬元交保，8女無保釋回，至少有8名男客受害。

▲▼台中警方逮捕8名兼差按摩嫩妹，收取男客性交易的現金後卻失蹤，涉嫌色情詐欺。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方逮捕8名兼差按摩嫩妹，收取男客性交易的現金後卻失蹤，涉嫌色情詐欺。（圖／民眾提供，下同）

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