13歲少女當誘餌抓色狼...烏龍警眼看她被載走性侵　檢方要辦了

▲桃園市少女配合警方誘捕張姓男子，卻在警方監控下仍遭張男性侵得逞，地院審理後判處張男8年有期徒刑。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名13歲少女於2020年在網路交友軟體認識張姓男子，雙方以5,000元代價合意性交易，但張男卻誘騙少女自拍裸照供其觀賞，之後張男威嚇少女出面性交易，否則公開裸照，少女未依約到場並向警方報案，未料卻在中壢警方監控下，少女赴約時被張男逼迫口交得逞。

桃園地院審理後依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、脅迫使少年為有對價之性交行為罪，判處張男8年有期徒刑；針對此起這起烏龍案，中壢警方強調，將深入調查了解原委經過，如同仁有疏失必將追究相關刑責。

檢警調查，張姓男子於2020年11月3日在交友軟體中以暱稱「吳夢」與13歲少女攀談，雙方合意以5,000元代價進行性交易，張男並誘騙少女自拍私密照片供其觀看，雙方並約定性交易地點；但事後少女並未赴約進行性交易，張男多次恫嚇少女將在網路或臉書社團公布裸照，逼迫少女出面性交易，少女因未成年擔心家人發現，在家人陪同下向中壢警方報案，並同意配合警方辦案，佯稱同意出面與張男性交易，聯繫張男於同年11月9日深夜11時在中壢區某家速食店前碰面，警方則埋伏誘捕欲拘捕張男到案。

未料，少女充當誘餌赴約，張男駕車到場威嚇少女上車，將其載往300公尺外後將車輛停靠路邊，隨即要少女為其口交，因警方遲遲未出面抓人，少女當下擔心自身安危，委屈就範幫張男口交，事後張男開車將少女送回，埋伏員警這才出面將張男拘捕送辦，但過程中，警方聲稱不清楚少女已受害。

桃園地院審理，張男坦承犯行，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年8月；又犯引誘使少年為有對價之性交未遂罪，處有期徒刑8月；又犯脅迫使少年為有對價之性交行為罪，處有期徒刑7年2月，應執行有期徒刑8年，還可上訴。

桃園地檢署指出，本案偵查過程，少女在偵訊過程並未提及配合警方誘捕張男時曾遭性侵，卻在法院審理過程透露這段受害經過，經公訴檢察官追加起訴法條，法院才作出判決；針對中壢警方在被害人報案配合誘捕，卻發生「丟人」被性侵烏龍事件，檢方將在收到法院判決書後，研析確認相關事實與法律適用，以釐清員警有是否涉及違法，若有違法情事，則將依法分案偵辦。

中壢警方今天強調，本案係被害少女在交友軟體上遭網友誘騙，被害少女母親發現後隨即報案處理，因交友軟體難以反查，遂由被害人佯裝配合性交易引誘張姓犯嫌出面，因張男樣貌僅被害人知悉，警方並無犯嫌相關資訊，為避免發生意外，警方再三告知少女不得單獨上車離開警方視線，隨即埋伏於見面地點附近，但被害人卻突然上車，承辦員警始料未及，立即跑步上前欲追趕攔車，惟腳程不及隨即掉頭欲駕駛偵防車追緝，途中發現目標車輛折返原約定地點，立即攔停查獲張姓犯嫌帶回偵辦，過程中被害少女對車內發生之事均隻字未提。警方將深入追查，如同仁有疏失必將追究相關刑責。