　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陽台「死亡循環」奪命！桃園中毒雙亡　2女血液一氧化碳濃度破50%

▲桃園一氧化碳中毒釀2死1傷。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲熱水器裝設在通風不良的陽台，且未加裝強制排氣。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市龜山區文化七路一處社區今(21日)凌晨傳出一氧化碳中毒案，造成屋主女兒陳女(21歲)、陳女好友郭女(19歲)死亡；而屋主的媳婦鄭女(21歲)則是身體不適送醫搶救，幸無生命危險。初步了解，該戶熱水器安裝在陽台內，且未加裝強制排氣管，一氧化碳經窗型冷氣吸入後行成「死亡循環」排進屋內，才會導致悲劇；據悉，2名死者血液中一氧化碳濃度(COHb%)皆超過50%，而倖存的鄭女血液中一氧化碳濃度則為38%。

桃園市消防局21日凌晨5時25分接獲陳姓屋主報案，家中有人身體不適，請求救護車到場救援。警消趕抵現場發現，共有3名患者，其中21歲陳女、19歲郭女倒在樓中樓下層後側臥房內，已無呼吸心跳，另一名21歲鄭姓女子則是位於隔壁房間，頭暈、意識不清，緊急將人送往林口長庚醫院，經急救後陳、郭死亡，鄭則無生命危險。

警消指出，當下抵達現場時，一樓陽台熱水器症在燃燒運作，初判應是鄭女案發前洗澡，導致一氧化碳中毒事件。警消檢視現場環境，發現熱水器與窗型冷氣安裝在同一個陽台空間，且熱水器未安裝強制排氣，運作時產生的一氧化碳，又遭窗型冷氣吸入吹進室內，行成「死亡循環」一口氣奪走2條生命。

▲桃園一氧化碳中毒釀2死1傷。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲熱水器運作產生的一氧化碳又遭冷氣機吸入臥室內，釀成2死慘劇。

初步了解，該棟樓中樓當時屋內共有7人，包括陳姓屋主(死者父親)、阿嬤、姑姑、弟弟、弟媳(鄭女)、死者陳女、及其好友郭女，安發前鄭女在浴室洗澡，而陳女、郭女則在最靠近陽台的下層後側臥室中；當時阿嬤正要喚醒陳女等人吃早餐，但幾經叫喚後卻無人回應，因此走到後陽台透過窗戶查看，赫見陳、郭2人趴臥在房內，驚覺情況不對，趕緊通知陳父報警。

陳、郭2人當下已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。經院方抽血檢測，2人到院時血液中的一氧化碳濃度均超過50%；而倖存的鄭女當時雖在隔壁臥室，但血液中一氧化碳濃度也有38%；常人的血液一氧化碳濃度應低於5%，若大於10%即會出現頭暈、無力等不適；大於40%則屬中度一氧化碳中毒，患者會出現意識模糊、癱瘓等症狀；大於60%則屬重度中毒，患者會陷入重度昏迷、甚至死亡。

據消防局指出，警消趕抵現場時，因一氧化碳濃度太高，消防人員穿戴護具才得以入內搶救傷者。現場警消在通風後還能在後陽台測得一氧化碳含量為102ppm，若空氣中一氧化碳達200ppm，2至3小時會產生輕微頭痛、1000ppm會在1小時內失去意識、若達6400ppm則會在10至15分鐘內昏迷，並且有可能死亡。

ET快訊
快訊／首爾隨機砍人！　地鐵站出口1死3傷
快訊／郭書瑤親弟捲共諜案　她首露面認「在生氣」
朱海君和NONO遭爆離婚！　好友鬆口洩她近況
快訊／冷氣工出來了！　穿夾腳拖一路狂奔
GD、T.O.P關係決裂！　互相封鎖、取關
快訊／首件國民法官參審宣判！妻遭家暴40年殺夫　獲減刑判7年
大量貨櫃漂往小琉球！　海上驚險畫面曝光
甜美女星離婚！　楊繡惠遭嗆「八卦嘴賤的會有報應」
突闖進記者會！　張棋惠嚇到起身：你怎麼會來
冷氣工稱「以為固定好了」　廠商附的夾具真的有問題
女大生遭冷氣砸死　侯友宜說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男側胯下一大包「穿褲子超不便」　屏東榮總腹腔鏡助他不再尷尬

冷氣砸死人！空調公司現場狀況曝光　女職員見記者急喊：老闆不在

羽球一姊擔綱國安宣導片！戴資穎化身動漫主角　銳利殺球超帥氣

13歲少女當誘餌抓色狼...烏龍警面前被載走性侵　中壢分局說話了

冷氣墜落砸死政大女！檢警相驗遺體　高大成曝傷勢「從頭裂到腳」

快訊／富商3度酒駕撞死空少　北院合議庭「高顏質」3法官出爐

被問是否要跟家屬道歉…冷氣工人穿「夾腳拖一路狂奔」！消失巷內

快訊／首件國民法官參審宣判！妻遭家暴40年殺夫　獲減刑判7年2月

「天使輪」數百空貨櫃漂往小琉球...成魚雷　海上驚險畫面曝光！

宜蘭弘仁會討12萬債...利息滾成80萬　逼做伏地挺身畫面曝

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」！　嫩嬰肉照曝光：洗基因失敗

黃子佼沉寂1個月首發文！　淚謝孟耿如：用餘生彌補

小海豹從角落彈跳而來　圓大眼看鏡頭畫面萌翻

亂咬東西！萌貓面壁罰站　無辜喵喵叫求爸原諒QQ

男側胯下一大包「穿褲子超不便」　屏東榮總腹腔鏡助他不再尷尬

冷氣砸死人！空調公司現場狀況曝光　女職員見記者急喊：老闆不在

羽球一姊擔綱國安宣導片！戴資穎化身動漫主角　銳利殺球超帥氣

13歲少女當誘餌抓色狼...烏龍警面前被載走性侵　中壢分局說話了

冷氣墜落砸死政大女！檢警相驗遺體　高大成曝傷勢「從頭裂到腳」

快訊／富商3度酒駕撞死空少　北院合議庭「高顏質」3法官出爐

被問是否要跟家屬道歉…冷氣工人穿「夾腳拖一路狂奔」！消失巷內

快訊／首件國民法官參審宣判！妻遭家暴40年殺夫　獲減刑判7年2月

「天使輪」數百空貨櫃漂往小琉球...成魚雷　海上驚險畫面曝光！

宜蘭弘仁會討12萬債...利息滾成80萬　逼做伏地挺身畫面曝

免門票入園！漫步屏東超大森林公園　暢玩天然野溪沖去夏日暑氣

男側胯下一大包「穿褲子超不便」　屏東榮總腹腔鏡助他不再尷尬

1千萬投資買房「青埔還淡水」？見留言他詫異：都推這

黑海封鎖戰！　烏克蘭宣布駛向俄占領區船隻「視為軍事目標」

江詩丹頓袖扣錶、打火機懷錶台灣現蹤　古董簡約卻一點也不簡單

快訊／郭書瑤親弟捲共諜案！她首露面認「在生氣」：沒打算好好跟他說話

台灣工安被狂噓！油漆工墜3公尺送醫　「直白吐1句」讓醫護超衝擊

快訊／南韓首爾「怪漢出沒」！地鐵站出口砍人1死3傷

英國爸撞車　11歲兒「繫好安全帶」仍被噴飛車外！當場撞頭死亡

冷氣砸死人！空調公司現場狀況曝光　女職員見記者急喊：老闆不在

台南養生館暗藏春色「壁畫是暗門」　警連破3層門...終破淫窟

社會熱門新聞

窗型冷氣不熟悉！師傅求救同事「打電話問功夫」

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

13歲少女「當誘餌」抓色狼　警監控下竟被載走性侵

政大女被砸死　爸爸痛心提2質疑

即／裝冷氣砸死女大生！工人低頭不發一語過失致死移送

北投23歲女走斑馬線被車撞　噴飛摔地曝

從八里到新店學開車…政大女被冷氣砸死！家屬悲痛難接受　

蘆洲1人墜6樓倒臥血泊　緊急搶救中

冷氣墜樓砸死人　資深同行揭2問題

冷氣砸死21歲政大女！　空調公司「關臉書」拒答

即／桃園民宅一氧化碳中毒！3名女送醫2死1命危

老婦遭家暴37年弒夫　女兒哭求國民法官

冷氣砸死女學生　工務局裁定「無法可罰」

屋主偷施工違規裝冷氣…粗心工人砸死政大生！17F民宅內部曝光

更多熱門

相關新聞

桃園2死1傷原因曝光！　冷氣強送一氧化碳進房奪命

桃園2死1傷原因曝光！　冷氣強送一氧化碳進房奪命

桃園市龜山區文化七路一處社區大樓21日凌晨5時許發生意外！大樓8樓住戶疑似使用熱水器不慎，一氧化碳中毒，造成2死1傷。警消初判，因該戶熱水器安裝在陽台上，且無加裝強制排氣管，陽台窗戶又為半開狀態，而死者房間冷氣又裝在通風不良的陽台上，一氧化碳遭冷氣迴風排進屋內，才釀成悲劇。

CO中毒英雄也難逃！

CO中毒英雄也難逃！

桃園女遭砍死差點被分屍　行兇男友收押禁見

桃園女遭砍死差點被分屍　行兇男友收押禁見

桃園女移工遭砍死　同鄉男友企圖分屍

桃園女移工遭砍死　同鄉男友企圖分屍

所得統計認證「青龍國」　2千萬內買3房成白領大熱門

所得統計認證「青龍國」　2千萬內買3房成白領大熱門

關鍵字：

桃園一氧化碳熱水器中毒

讀者迴響

熱門新聞

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

快訊／莊銘淵爆陳紫渝爸爸非常生氣　「會再積極聯繫、想親自道歉」

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

窗型冷氣不熟悉！師傅求救同事「打電話問功夫」

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

快訊／3、4月「千萬發票」4張沒人領！　一張花100元加油就中獎

TOYOTA「新7人座休旅」現身

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

「大蛇從天降落」嚇壞洗衣阿姨

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

看起來溫和，其實超不好惹的3星座

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

13歲少女「當誘餌」抓色狼　警監控下竟被載走性侵

更多

最夯影音

更多
想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常
黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽將於7月29、30日登場，想在家悠閒看賽事，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面