陽台「死亡循環」奪命！桃園中毒雙亡　2女血液一氧化碳濃度破50%

▲熱水器裝設在通風不良的陽台，且未加裝強制排氣。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市龜山區文化七路一處社區今(21日)凌晨傳出一氧化碳中毒案，造成屋主女兒陳女(21歲)、陳女好友郭女(19歲)死亡；而屋主的媳婦鄭女(21歲)則是身體不適送醫搶救，幸無生命危險。初步了解，該戶熱水器安裝在陽台內，且未加裝強制排氣管，一氧化碳經窗型冷氣吸入後行成「死亡循環」排進屋內，才會導致悲劇；據悉，2名死者血液中一氧化碳濃度(COHb%)皆超過50%，而倖存的鄭女血液中一氧化碳濃度則為38%。

桃園市消防局21日凌晨5時25分接獲陳姓屋主報案，家中有人身體不適，請求救護車到場救援。警消趕抵現場發現，共有3名患者，其中21歲陳女、19歲郭女倒在樓中樓下層後側臥房內，已無呼吸心跳，另一名21歲鄭姓女子則是位於隔壁房間，頭暈、意識不清，緊急將人送往林口長庚醫院，經急救後陳、郭死亡，鄭則無生命危險。

警消指出，當下抵達現場時，一樓陽台熱水器症在燃燒運作，初判應是鄭女案發前洗澡，導致一氧化碳中毒事件。警消檢視現場環境，發現熱水器與窗型冷氣安裝在同一個陽台空間，且熱水器未安裝強制排氣，運作時產生的一氧化碳，又遭窗型冷氣吸入吹進室內，行成「死亡循環」一口氣奪走2條生命。

▲熱水器運作產生的一氧化碳又遭冷氣機吸入臥室內，釀成2死慘劇。

初步了解，該棟樓中樓當時屋內共有7人，包括陳姓屋主(死者父親)、阿嬤、姑姑、弟弟、弟媳(鄭女)、死者陳女、及其好友郭女，安發前鄭女在浴室洗澡，而陳女、郭女則在最靠近陽台的下層後側臥室中；當時阿嬤正要喚醒陳女等人吃早餐，但幾經叫喚後卻無人回應，因此走到後陽台透過窗戶查看，赫見陳、郭2人趴臥在房內，驚覺情況不對，趕緊通知陳父報警。

陳、郭2人當下已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。經院方抽血檢測，2人到院時血液中的一氧化碳濃度均超過50%；而倖存的鄭女當時雖在隔壁臥室，但血液中一氧化碳濃度也有38%；常人的血液一氧化碳濃度應低於5%，若大於10%即會出現頭暈、無力等不適；大於40%則屬中度一氧化碳中毒，患者會出現意識模糊、癱瘓等症狀；大於60%則屬重度中毒，患者會陷入重度昏迷、甚至死亡。

據消防局指出，警消趕抵現場時，因一氧化碳濃度太高，消防人員穿戴護具才得以入內搶救傷者。現場警消在通風後還能在後陽台測得一氧化碳含量為102ppm，若空氣中一氧化碳達200ppm，2至3小時會產生輕微頭痛、1000ppm會在1小時內失去意識、若達6400ppm則會在10至15分鐘內昏迷，並且有可能死亡。