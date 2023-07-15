桃園男砸3000沒爽到怒了！工作室純按摩沒做S　竟火大撂人砸店

▲男子以為工作室有性交易，沒想到只是單純按摩。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／桃園報導

桃園一名林姓男子，找朋友倒到中壢某工作室，以為付3000元可以和小姐進行性交易，沒想到工作室只是單純按摩，讓林男火大找人砸店，桃園地方法院依成年人與少年共同故意對少年犯強制罪，判林男有期徒刑7月，其他共犯分別判4月到5月不等刑期。

桃園一名林姓男子，2021年7月1日在網站上看到疑似性交易訊息「中壢現在服務中喔，等你約西施」，於是找了潘姓男員工一起到工作室，想找小姐進行性交易，沒想到被女員工接待後，僅獲得1小時按摩服務，並遭收3000元。

林男因而心生不滿，找了朋友共6人，攜帶辣椒水、球棒、雞蛋等物返回工作室砸店。林男當場質問小姐要處理性交易糾紛，並威嚇需以脫掉衣褲之方式解決，後續因員警獲報到場處理，而當場查獲林男等6人，並清查店內7000元沙發遭雞蛋污損、5000元手機、4000元監視器2部、3000元窗戶2扇，亦遭破壞毀損。

法院審酌，林男、潘男未獲得預期之性服務，即號召友人前往現場砸店，藉此威嚇女員工造成身心傷害，但念林男等人於犯後終能坦承犯行，桃園地方法院依成年人與少年共同故意對少年犯強制罪，判林男有期徒刑7月，潘男有期徒刑5月，其他共犯分別判4月到5月不等刑期。