打造防詐保護網！苗栗加碼銀行阻詐獎勵　最高5千...還有紀念品　

▲苗栗縣金融機構成功阻詐從現有每案2,000元禮券，調整為依阻詐金額核發禮券，最高5,000元禮券，再贈送精美紀念品1份，並請縣長公開頒獎表揚。（圖／警方提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗警方今年1-6月受理詐欺案件近900件，為提高阻詐效能，金融機構協助阻詐成功獎勵，從現有每案2,000元禮券，調整為依阻詐金額核發禮券，最高5,000元禮券，再贈送精美紀念品1份，並請縣長公開頒獎表揚，希望透過警銀聯防，共同守護民眾財產。

苗栗縣警察局統計分析112年1-6月份受理詐欺案類，以假投資364件最多、解除分期付款252件次之、假網拍167件再次之，另假交友（投資詐騙）也有113件。再分析前述案類遭詐金額交付手法，以網路轉帳492件最多、臨櫃匯款（含當面交付）130件次之、ATM轉帳103件再次之，顯示遭詐被害民眾至金融機構辦理網路轉帳、臨櫃匯款、提款為大宗。

依上述分析，金融機構行員若能於第一時間，對疑似遭詐民眾適時關懷提問並通報員警到場阻詐，定能減少民眾被害案件發生與保住民眾血汗錢。因此，為提升阻止民眾遭詐騙匯款的成效，苗栗縣警察局就現有金融機構協助阻詐成功案件禮券再加碼，從每案2,000元禮券，調整為依阻詐金額核發禮券，最高為5,000元禮券，成功阻詐案件除頒發禮券外，再贈送精美紀念品1份，並請縣長公開頒獎表揚。

警方呼籲，詐騙手法日新月異，網路訊息難辨真偽，民眾應保持警惕和懷疑心態，注意任何輸入個人資料或匯款、轉帳等行為，皆可能伴隨詐騙風險，切勿心存僥倖，如遇疑似詐騙訊息請立即撥打165反詐騙諮詢專線。