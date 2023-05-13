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闖紅燈拒檢又逆向行駛　警開8罰單+吊扣牌照...車裡還有毒品

▲▼機車闖紅燈拒絕攔檢、最後棄車逃逸，警方在機車置物箱查獲安非他命毒品，機車騎士劉男被重罰4萬2100元，並移送法辦。（圖／警方提供）

▲機車闖紅燈拒絕攔檢、最後棄車逃逸，警方在機車置物箱查獲安非他命毒品，機車騎士劉男被重罰4萬2100元，並移送法辦。（圖／警方提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗一名機車騎士闖紅燈及未依規定2段式左轉，剛好被巡邏警察目擊，機車騎士拒絕攔查還加速逃逸，最後棄車逃逸，警方依車籍通知車主到案說明，並在車內查到安非他命毒品，警方根據行車紀錄器影像對駕駛劉姓男子開出8張罰單，罰鍰4萬2100元之外，還須吊扣駕照13個月及牌照1年。劉並依毒品危害防制條例及公共危險罪，被函送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警局交通隊員警於上(4)月中旬執行巡邏勤務時，在苗栗縣苗栗市台6線與苗29線交岔路口，發現1部普通重機車違規闖紅燈，且未依規定兩段式左轉，警方隨即鳴笛示意駕駛人接受警方稽查，該駕駛人不但拒絕停車，還加速逃逸，行駛途中甚至任意驟然減速，試圖阻擋警車前進。

警方表示，機車逃逸過程中還數度逆向行駛，警方考量來往車輛及用路人安全，不敢貿然攔停，便尾隨逃逸車輛並保持安全距離，最終在後龍鎮某巷內發現該部機車棄置於道路中央，經找尋周邊均未獲駕駛人及乘客，巡邏員警即移置該部機車至適當處所代為保管，避免免車輛(含車內財物)遭竊。

警方根據車籍資料通知44歲的車主范女及33歲的駕駛劉男到案說明，與警方共同清點車內置物箱財物時，赫然發現一小包夾鏈袋(內裝有白色透明粉末物)，經查驗為二級毒品安非他命(含袋重0.96公克)。車主稱機車借給劉男使用，劉男則矢口否認曾駕駛該部機車行駛道路，對於車內藏有之毒品全部辯稱不知情。

經警方連日調閱多處路口監視器影像，且逐一比對行車紀錄器影像內容，發現駕駛人所戴安全帽顏色、款式、穿著衣物顏色及樣式等具體資料，並提供劉男觀看，終於突破心防，坦承駕駛該部機車行駛道路所有違規行為及毒品為其所有。

警方根據行車紀錄器影像對劉男逕行舉發8張違規單，處罰新臺幣4萬2,100元罰鍰，還須吊扣駕照13個月及牌照1年，另劉男依涉嫌違反毒品危害防制條例及公共危險罪函送苗栗地檢署偵辦。

▲▼機車闖紅燈拒絕攔檢、最後棄車逃逸，警方在機車置物箱查獲安非他命毒品，機車騎士劉男被重罰4萬2100元，並移送法辦。（圖／警方提供）

▲▼機車闖紅燈拒絕攔檢、最後棄車逃逸，警方在機車置物箱查獲安非他命毒品，機車騎士劉男被重罰4萬2100元，並移送法辦。（圖／警方提供）

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