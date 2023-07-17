「匯50萬給兒買房」遭攔阻　苗栗翁險鬧家庭革命

▲老翁到農會臨櫃稱要匯款給兒子50萬元買房，警方獲報到場勸阻。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭屋鄉一名75歲老翁疑似遭詐騙，到農會臨櫃稱要匯款50萬元給兒子買房，警方獲報到場勸阻，老翁妻子得知差點損失50萬元老本，險鬧家庭革命，員警還充當和事佬，化解老翁夫婦爭執。

苗栗警分局表示，該名老翁於10日到頭屋鄉農會臨櫃欲匯款50萬元，稱要給兒子購買房產，行員察覺有異，通報頭屋分駐所員警協助。

分駐所員警趕赴農會，老翁仍堅持匯款，經警方當場阻止匯款後，老翁負氣返家，員警仍不放棄阻詐，及時追詢至老翁住處向老翁妻子查證確無此事後，老翁妻子才知老翁險遭詐騙，差點損失50萬元老本，氣憤的質問老伴，險鬧家庭革命，員警當下還充當和事佬，化解老翁及家人爭執，事後也對警方積極阻詐讓老翁保住血汗錢，表示萬分感謝。

苗栗縣警局統計，今年一到六月成功阻詐100件， 金額7494萬。苗栗警分局提醒民眾，詐騙手法無孔不入，LINE如有不明人士加好友或群組，毋須理會，立即封鎖並刪除或退出群組，如有疑義亦可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

▲老翁的妻子得知丈夫遭詐團誆騙，差點損失50萬元老本，氣得質問老伴。（圖／記者蔡文淵翻攝)