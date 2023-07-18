　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗縣測速桿冠軍出爐！台13線頭屋南下24.2K　稱王原因曝光

▲▼台13線頭屋鄉中山高速公路涵洞下測速桿，榮登苗栗縣上半年測速桿王。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲台13線頭屋鄉中山高速公路涵洞下測速桿，榮登苗栗縣上半年測速桿王。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣固定式測速照相取締，今年上半年的最新統計，以台13線頭屋路段南下24.2公里處最多，取締6019件，設置2年來首度奪冠，警方研判，該測速桿位於頭屋交流道附近下坡路段，限速50公里，龐大車流量造就冠軍績效。

苗栗縣警察局統計，今年上半年轄區內各測速桿的取締件數共18372件，以台13線頭屋路段南下24.2公里處最多，取締6019件；第2名是台61線北上97.55公里後龍段3793件；第3名是頭份市中央路頭份國中前東向2593件；第4名是大湖鄉台3線北上131.6公里北向2230件；第5名是公館鄉台6線與苗26線口南向793件。

苗栗縣警察局表示，台13線頭屋路段有國道1號頭屋交流道匯入，車流量大，且進入頭屋市區屬下坡路段，車速較快，常發生交通事故，為保障用路人安全，於110年1月1日起在台13線24.2公里處南下車道建置固定式測速，限速50公里，新建置第一個月即取締超過900件，開始執法以來績效皆名列前3名，今年首度奪冠。

據了解，苗栗縣固定測速照相桿共86支，其中測速執法者共有52處，具雙向取締有13處。依道路交通法規，汽車超速以1600元起跳，警方強調，設置測速桿重點不在處罰，在於提醒駕駛者，遵守行車速限，維護交通安全。

▲▼台13線頭屋鄉中山高速公路涵洞下測速桿，榮登苗栗縣上半年測速桿王。（圖／記者蔡文淵翻攝）

ET快訊
熊熊閃婚「舊愛還是最美」！　老公長相激似港星
「各方壓力要求正宮撤告」！　Kolas不倫記者會突喊卡
杜蘇芮「成颱機率8成↑」　變天時間曝
快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！　婚紗照曝光
他爆4成show girl被包養鬧大了！　67萬粉IG網美怒
朱學恒YT復出？　主持人黃光芹全說了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

握拳畫面曝！高雄爛路害身障者輪椅卡坑慘摔　工務局說話了

村長14分鐘沒回LINE…男怒嗆「草枝擺」　失控代價賠5千

台南市凌晨多車追撞「車頭變形人躺路中」　6受傷分送2醫院

改善全台最爛路！投89線過往逢雨必坍　今起封路施工1個月

苗栗縣測速桿冠軍出爐！台13線頭屋南下24.2K　稱王原因曝光

等紅燈「躲日曬」　屏東女騎士竟逆停陰涼處！恐挨罰1800元

國3快官出口貨車衝護欄！撞破「禁行路肩」告示牌　駕駛送醫

行穿道未禮讓還撞傷行人！自小客駕駛涉傷害罪　判拘50天

2寶人妻月薪2萬扛房貸遭夫丟包　靠媽接濟便當忍20年反擊

過期巴沙魚改標再賣…害民眾吃下肚！「江小魚夫妻」認罪獲緩刑

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

Jennie首度回應「跳舞划水」爭議！　「學習控制身體中」：讓粉絲失望了

倪安東、管罄婚禮浪漫合唱　甜誇老婆：妳好漂亮！

MIMI.李泳知不知道凱旋門　李恩智急喊「關攝影機」：形象變好差！

握拳畫面曝！高雄爛路害身障者輪椅卡坑慘摔　工務局說話了

村長14分鐘沒回LINE…男怒嗆「草枝擺」　失控代價賠5千

台南市凌晨多車追撞「車頭變形人躺路中」　6受傷分送2醫院

改善全台最爛路！投89線過往逢雨必坍　今起封路施工1個月

苗栗縣測速桿冠軍出爐！台13線頭屋南下24.2K　稱王原因曝光

等紅燈「躲日曬」　屏東女騎士竟逆停陰涼處！恐挨罰1800元

國3快官出口貨車衝護欄！撞破「禁行路肩」告示牌　駕駛送醫

行穿道未禮讓還撞傷行人！自小客駕駛涉傷害罪　判拘50天

2寶人妻月薪2萬扛房貸遭夫丟包　靠媽接濟便當忍20年反擊

過期巴沙魚改標再賣…害民眾吃下肚！「江小魚夫妻」認罪獲緩刑

熊熊無預警結婚！愚人節「趁亂官宣」沒人信　她親回：是真的

握拳畫面曝！高雄爛路害身障者輪椅卡坑慘摔　工務局說話了

村長14分鐘沒回LINE…男怒嗆「草枝擺」　失控代價賠5千

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！尪被揭真實身分：絕世好男人…長相激似港星

星巴克7／18特定品項買一送一　有星冰樂喝起來！

台南市凌晨多車追撞「車頭變形人躺路中」　6受傷分送2醫院

全民反詐！里港分局+綜藝大集合　共同打擊詐騙犯罪

貴人來了！　4生肖下半年超好運

低收父身障又失智　女兒苦撐家計…枋寮警發動募款

改善全台最爛路！投89線過往逢雨必坍　今起封路施工1個月

跳蛛在手上突遇蒼蠅出沒　飼主趕走後飛回慘被咬住

社會熱門新聞

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

偷吃牙醫「月拿11萬生活費」　牙助要賠正宮2百萬

異國閨蜜聯手吸「金」　老司機排隊等3P

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

40萬重機遭追撞　22歲騎士喊：我在讓行人

工程師被炒秒格式化電腦　加班上購物網也挨告

警官53歲退休轉任鴻準　不含分紅年薪逾300萬

博士老闆爆掏空！　員工1舉動慘背1.2億債

擅闖「陶朱隱園」　21歲男下場曝

獨／赴韓旅遊飛機大delay！她「卡桃機7hrs」氣炸

阿北騎車被迴轉車嚇摔　頭重創不治

遭控誘騙失智翁上億資產「消業障」！　行天宮回應了

更多熱門

相關新聞

「匯50萬給兒買房」遭攔阻　險鬧家庭革命

「匯50萬給兒買房」遭攔阻　險鬧家庭革命

苗栗縣頭屋鄉一名75歲老翁疑似遭詐騙，到農會臨櫃稱要匯款50萬元給兒子買房，警方獲報到場勸阻，老翁妻子得知差點損失50萬元老本，險鬧家庭革命，員警還充當和事佬，化解老翁夫婦爭執。

專挑後視鏡未收折車輛下手　竊賊得手40萬

專挑後視鏡未收折車輛下手　竊賊得手40萬

3女苗栗賞桐花　「跟著導航走」困山區慘了

3女苗栗賞桐花　「跟著導航走」困山區慘了

毒男闖紅燈拒檢又逆騎　吃8罰單+吊扣牌照

毒男闖紅燈拒檢又逆騎　吃8罰單+吊扣牌照

這輛車深夜停高架橋下空地怪怪的　搜出26包毒品

這輛車深夜停高架橋下空地怪怪的　搜出26包毒品

關鍵字：

苗警測桿王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

23人吃冰食物中毒！高雄冰店遭停業

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

Ella《浪姐4》奪總冠軍！3台灣女星成團

「4G升5G」吃到飽499元超划算？網曝問題：別傻了

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是地球新物種

全台防大雷雨！杜蘇芮最快明成颱　比泰利強很多

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

她當翻譯30年退休！阿湯哥邀回當嘉賓「陪在我身旁就好」

曾雅蘭被疑「整到認不出」　各角度全PO：拍出來真的都不一樣

更多

最夯影音

更多
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了
館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面