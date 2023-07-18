苗栗縣測速桿冠軍出爐！台13線頭屋南下24.2K　稱王原因曝光

▲台13線頭屋鄉中山高速公路涵洞下測速桿，榮登苗栗縣上半年測速桿王。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣固定式測速照相取締，今年上半年的最新統計，以台13線頭屋路段南下24.2公里處最多，取締6019件，設置2年來首度奪冠，警方研判，該測速桿位於頭屋交流道附近下坡路段，限速50公里，龐大車流量造就冠軍績效。

苗栗縣警察局統計，今年上半年轄區內各測速桿的取締件數共18372件，以台13線頭屋路段南下24.2公里處最多，取締6019件；第2名是台61線北上97.55公里後龍段3793件；第3名是頭份市中央路頭份國中前東向2593件；第4名是大湖鄉台3線北上131.6公里北向2230件；第5名是公館鄉台6線與苗26線口南向793件。

苗栗縣警察局表示，台13線頭屋路段有國道1號頭屋交流道匯入，車流量大，且進入頭屋市區屬下坡路段，車速較快，常發生交通事故，為保障用路人安全，於110年1月1日起在台13線24.2公里處南下車道建置固定式測速，限速50公里，新建置第一個月即取締超過900件，開始執法以來績效皆名列前3名，今年首度奪冠。

據了解，苗栗縣固定測速照相桿共86支，其中測速執法者共有52處，具雙向取締有13處。依道路交通法規，汽車超速以1600元起跳，警方強調，設置測速桿重點不在處罰，在於提醒駕駛者，遵守行車速限，維護交通安全。