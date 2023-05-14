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3女苗栗賞桐花　「跟著導航走」困銅鑼山區慘了

▲▼3名女性到苗栗賞桐花，晚間依導航指示卻受困在銅鑼九華山山區，警方獲報先協助人員脫困，天亮後再安排拖救受困自小客車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲3名女性到苗栗賞桐花，晚間依導航指示卻受困在銅鑼九華山山區，警方獲報先協助人員脫困，天亮後再安排拖救受困自小客車。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

3名住台北的女子13日到苗栗賞桐花，沒想到晚間返程時依導航指示卻受困在銅鑼山區，只好打110報警，警方先協助3人脫困，安排在市區旅館休息，天亮之後再將車輛拖吊脫困。

苗栗警分局表示，13日晚間8點左右接獲女性民眾報案，和2名女姓友人駕駛自小客車受困在銅鑼鄉山區產業道路，請求協助，警方獲報後立即趕往，因地理位置偏僻、手機訊號不良，遲遲無法確定受困位置，根據民眾描述，研判民眾迷失地點應該在九華山區產業道路，立即動員展開救援。

員警搜尋路途中發現該山區路段多為碎石子路，警車也因而多次打滑難行，員警改為下車徒步上山搜尋，經近半小時尋找終於發現3名女姓受困民眾，乘坐的車輛卡在碎石路上無法動彈，所幸3人均平安未受傷，不過似乎受到不少驚嚇，警方安撫3人情緒後，先將人平安帶下山，並安置在市區旅社休息。

據了解，這3名分別為55、49及45歲的女子來自台北，她們向警方表示，來苗栗銅鑼九華山賞桐花遊玩，於返程時順著導航指示行駛卻迷失在山區，所幸警方及時尋獲她們。天亮後警方也協助找來拖吊車順利將受困在山區的自小客車拖拉至安全路段，平安返回臺北。

苗栗警分局呼籲民眾，外出旅遊可事前查詢相關路況、行進路線，地圖導航在一般平面道路或許管用，但若前往山區，最好還是悉心詢問當地民眾，切勿完全聽信導航系統，避免「誤入歧途」！

▲▼3名女性到苗栗賞桐花，晚間依導航指示卻受困在銅鑼九華山山區，警方獲報先協助人員脫困，天亮後再安排拖救受困自小客車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼3名女性到苗栗賞桐花，晚間依導航指示卻受困在銅鑼九華山山區，警方獲報先協助人員脫困，天亮後再安排拖救受困自小客車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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